Thị trường nổi bật: EURUSD

Diễn biến giao dịch của EUR/USD hiện giống như một cuộc kéo co bên bờ vực, trong đó một bên - khu vực đồng euro - bất ngờ mất chỗ đứng. Sáng nay, châu Âu đã phải đối mặt với một thực tế đầy khắc nghiệt, trong khi báo cáo thị trường lao động Mỹ sắp được công bố có thể sẽ quyết định bên nào giành được ưu thế trong cuộc chiến này.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang dẫn dắt EUR/USD?

NFP trở thành tâm điểm

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày là việc công bố dữ liệu thị trường lao động Mỹ. Báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) trong nhiều tháng qua vẫn là một trong những chỉ báo quan trọng nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cung cấp cái nhìn giá trị về sức mạnh của nền kinh tế cũng như áp lực tiền lương tiềm ẩn.

Đối với thị trường tiền tệ, tầm quan trọng của những số liệu này là rất khó để phóng đại. Một kết quả cao hơn kỳ vọng có thể làm giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai tại Mỹ, hỗ trợ lợi suất trái phiếu Kho bạc và thúc đẩy đồng USD tăng giá.

Ngược lại, nếu dữ liệu yếu hơn dự báo, khả năng Fed chuyển sang lập trường nới lỏng hơn sẽ tăng lên, gây áp lực lên đồng bạc xanh và hỗ trợ cho EUR/USD.

Trên thực tế, báo cáo hôm nay có thể trở thành chất xúc tác chính dẫn dắt biến động thị trường trước khi tuần giao dịch khép lại.

Bức tranh đáng thất vọng của nền kinh tế Khu vực đồng euro

Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đang ngày càng chú ý đến những dữ liệu mới nhất từ châu Âu. Ước tính cuối cùng về GDP quý I thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Nền kinh tế Eurozone đã suy giảm 0,2% theo quý, trong khi thị trường dự báo tăng trưởng 0,1%.

Số liệu theo năm còn gây thất vọng hơn khi chỉ đạt 0,3%, thấp hơn nhiều so với dự báo 0,8%. Mức chênh lệch lớn này cho thấy quá trình phục hồi kinh tế của khu vực vẫn mong manh hơn nhiều so với những gì thị trường từng kỳ vọng.

Đối với đồng euro, đây là một tín hiệu bất lợi, bởi tăng trưởng yếu có thể hạn chế khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt.

Người tiêu dùng đang phát đi những tín hiệu cảnh báo

Áp lực lên đồng tiền chung châu Âu cũng gia tăng sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ gần đây cho thấy hoạt động tiêu dùng đang suy yếu, làm gia tăng lo ngại về đà giảm tốc của nền kinh tế Eurozone.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi tiêu dùng hộ gia đình vẫn là một trong những trụ cột chính của tăng trưởng kinh tế. Nếu người tiêu dùng tiếp tục cắt giảm chi tiêu, sẽ ngày càng khó kỳ vọng vào một sự tăng tốc đáng kể của hoạt động kinh tế trong các quý tới. Do đó, thị trường đang bắt đầu đánh giá liệu sự suy yếu của châu Âu chỉ mang tính tạm thời hay là dấu hiệu của những vấn đề mang tính cấu trúc sâu sắc hơn.

Fed đối đầu ECB

Một trọng tâm quan trọng khác vẫn là sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa hai bờ Đại Tây Dương. Chỉ vài tháng trước, nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào thời điểm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Hiện nay, sự chú ý đang chuyển sang một câu hỏi khác: ngân hàng trung ương nào cuối cùng sẽ phải nới lỏng chính sách mạnh tay hơn?

Nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu tương đối tốt trong khi dữ liệu của châu Âu vẫn suy yếu, thì sự khác biệt trong kỳ vọng giữa Fed và ECB có thể tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Đây vẫn là một trong những động lực trung hạn quan trọng nhất đối với EUR/USD.

Địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư

Một nguồn bất ổn khác đến từ những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại Trung Đông. Thị trường vẫn đang theo dõi sát sao các diễn biến tại khu vực Vịnh Ba Tư và đánh giá tác động tiềm tàng của chúng đối với giá năng lượng cũng như các dòng chảy thương mại toàn cầu.

Trong những giai đoạn tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, dòng vốn thường có xu hướng tìm đến đồng USD, vốn vẫn được xem là một trong những tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới. Do đó, ngay cả khi dữ liệu kinh tế vĩ mô không mang lại tín hiệu rõ ràng về xu hướng, các diễn biến địa chính trị vẫn có thể tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho đồng bạc xanh.

Triển vọng thị trường

EUR/USD hiện đang chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Một mặt, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu quan trọng của thị trường lao động Mỹ, yếu tố có thể làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách của Fed trong tương lai. Mặt khác, những số liệu kinh tế ngày càng yếu của Khu vực đồng euro đang làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng cũng như định hướng chính sách của ECB.

Bổ sung thêm cho sự bất định là bối cảnh địa chính trị, vốn vẫn khiến các nhà đầu tư duy trì sự thận trọng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, sự kết hợp giữa các dữ liệu kinh tế vĩ mô và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách của các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục là động lực chính quyết định xu hướng của EUR/USD.