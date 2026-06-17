Thị trường nổi bật: EURUSD

EURUSD bắt đầu phiên giao dịch hôm nay trong bầu không khí căng thẳng nhưng có phần thiếu đồng thuận, khi thị trường chưa có một câu chuyện chủ đạo rõ ràng. Một mặt, nhà đầu tư đã hướng sự chú ý đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tối nay, sự kiện có thể định hình xu hướng của đồng USD trong nhiều tuần tới. Mặt khác, châu Âu vẫn chưa hề giảm nhiệt, khi các dữ liệu lạm phát mới một lần nữa cho thấy câu chuyện của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và phản ứng chính sách trong tương lai đối với áp lực giá cả vẫn chưa có lời giải.

Trên thực tế, EURUSD đang giao dịch trong môi trường mà chưa có một câu chuyện nào thực sự chiếm ưu thế. Các nhà đầu tư đồng thời cố gắng định giá triển vọng của Fed, ECB và sự phân kỳ ngày càng lớn giữa hai bên, điều này tự nhiên làm gia tăng biến động và khiến bất kỳ chất xúc tác mới nào cũng có thể nhanh chóng thay đổi cán cân thị trường. Trong bối cảnh đó, cặp tiền này trở nên đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng, nhất là trong một ngày dày đặc các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang dẫn dắt EURUSD hôm nay?

Lần đầu Kevin Warsh điều hành Fed và bài kiểm tra về uy tín

Cuộc họp của Fed hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Kevin Warsh.

Thị trường gần như hoàn toàn đồng thuận rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên trong vùng 3,50–3,75%, nhưng bản thân quyết định này không phải là tâm điểm.

Điều quan trọng hơn nhiều sẽ là giọng điệu trong thông điệp chính sách và cách vị tân Chủ tịch Fed định hình lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Warsh tiếp quản Fed trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng, trong khi nền kinh tế tiếp tục cho thấy sức chống chịu tương đối tốt, khiến dư địa cho một chu kỳ nới lỏng sớm vẫn còn hạn chế.

Điều này khiến thông điệp hôm nay có thể trở thành tín hiệu định hướng cho toàn bộ chu kỳ chính sách của Fed. Chỉ cần một sự dịch chuyển nhỏ theo hướng diều hâu cũng có thể củng cố sức mạnh của đồng USD và tạo thêm áp lực giảm lên EURUSD.

Châu Âu: Lạm phát đúng như dự báo nhưng áp lực vẫn còn

Ở phía châu Âu, hôm nay thị trường đón nhận số liệu lạm phát HICP cuối cùng của tháng 5. Mức 3,2% so với cùng kỳ năm trước hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của thị trường, giúp ổn định vị thế giao dịch trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi bức tranh tổng thể, khi lạm phát vẫn ở mức cao so với năm trước. Điều này tiếp tục giữ áp lực giá cả ở vị trí trọng tâm trong chương trình nghị sự của ECB. Đặc biệt, lạm phát lõi và lạm phát dịch vụ vẫn là hai thành phần đáng lo ngại nhất khi chưa cho thấy xu hướng giảm phát rõ ràng.

ECB và rủi ro tiếp tục thắt chặt chính sách

Việc dữ liệu lạm phát không mang lại bất ngờ tích cực khiến ECB tiếp tục ở trong một vị thế khó khăn. Sau lần tăng lãi suất gần đây, thị trường một lần nữa phải đánh giá lại liệu chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã thực sự kết thúc hay chưa.

Nếu áp lực giá trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ở mức cao và lạm phát lõi không giảm đáng kể, ECB có thể buộc phải tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm nay. Kịch bản này sẽ hạn chế dư địa giảm của đồng euro và trở thành yếu tố cân bằng quan trọng trước sức mạnh của đồng USD.

Bức tranh thị trường: Sự giằng co giữa hai ngân hàng trung ương

EURUSD hiện vẫn là một thị trường chịu chi phối bởi hai câu chuyện đối lập. Một bên, nhà đầu tư tập trung vào Fed và tác động của chính sách này đối với đồng USD.

Bên còn lại, lạm phát dai dẳng tại châu Âu tiếp tục duy trì kỳ vọng thận trọng về các bước đi tiếp theo của ECB.

Trong môi trường như vậy, thị trường trở nên đặc biệt nhạy cảm với các thông điệp từ ngân hàng trung ương, trong khi cấu trúc kỹ thuật của diễn biến giá cũng phản ánh trạng thái cân bằng mong manh, rất dễ bị phá vỡ bởi những chất xúc tác mới.

Những điểm cần lưu ý