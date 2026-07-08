Thị trường nổi bật: EURUSD bị kẹt giữa Fed, ECB và rủi ro Trung Đông

Phiên giao dịch thứ Tư trên thị trường EURUSD đang chịu tác động bởi sự giằng co của ba yếu tố chính: kỳ vọng về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lập trường ngày càng cứng rắn hơn của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và phần bù rủi ro địa chính trị mới liên quan đến tình hình tại Trung Đông.

Thị trường hiện đang ở một trạng thái khá đặc biệt, khi nhà đầu tư không còn chỉ tập trung vào việc ngân hàng trung ương nào sẽ duy trì chính sách thắt chặt hơn. Câu hỏi quan trọng hiện nay là Fed sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại trong bao lâu và liệu ECB có thực sự buộc phải tiếp tục tăng lãi suất hay không.

Việc công bố biên bản cuộc họp FOMC hôm nay có thể cung cấp những tín hiệu quan trọng về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ. Đồng thời, thị trường cũng phải tính đến các diễn biến địa chính trị và giá dầu tăng trở lại, những yếu tố có thể một lần nữa làm phức tạp triển vọng lạm phát ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Nguồn: xStation5

Ba yếu tố hiện đang định hình EURUSD

1. Biên bản FOMC: Thị trường tìm kiếm tín hiệu về thời điểm Fed có thể cắt giảm lãi suất

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày vẫn là việc công bố biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Lần này, thị trường không chỉ quan tâm đến việc liệu Fed có tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt hay không. Câu hỏi quan trọng hơn là khi nào và trong điều kiện nào Fed sẽ sẵn sàng thay đổi hướng đi của chính sách tiền tệ.

Thị trường ngày càng đánh giá cao khả năng Fed sẽ tiến tới các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai, nhưng ngân hàng trung ương Mỹ cần cực kỳ thận trọng trong cách truyền tải thông điệp.

Việc phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng chính sách quá sớm có thể bị hiểu là Fed đã tuyên bố chiến thắng trước lạm phát khi chưa thực sự kiểm soát được vấn đề này, qua đó làm suy yếu uy tín của ngân hàng trung ương.

Việc thị trường đang phân tích những tín hiệu đầu tiên trong truyền thông của Fed dưới sự lãnh đạo của Kevin Warsh càng làm tăng tầm quan trọng của biên bản lần này.

Tân Chủ tịch Fed đang phải đối mặt với một bài toán cân bằng khó khăn: thừa nhận kỳ vọng của thị trường về lãi suất thấp hơn, nhưng đồng thời tránh tạo cảm giác rằng cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc.

Biên bản hôm nay có thể cung cấp góc nhìn về cách các thành viên FOMC đánh giá:

mức độ dai dẳng của áp lực lạm phát,

khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ,

thời điểm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất tiềm năng.

Nếu tài liệu cho thấy Fed thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất, đồng USD có thể nhận thêm hỗ trợ. Ngược lại, nếu thị trường diễn giải biên bản như một tín hiệu cho thấy Fed sẵn sàng nới lỏng chính sách hơn, đồng tiền Mỹ có thể tiếp tục chịu áp lực giảm.

2. ECB duy trì lập trường diều hâu và tiếp tục hỗ trợ đồng euro

Tình hình ở bên kia Đại Tây Dương hiện đang diễn biến khác biệt.

Sau đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6, ECB tiếp tục tập trung vào các rủi ro liên quan đến áp lực lạm phát kéo dài.

Thị trường ngày càng định giá khả năng ECB có thể thực hiện thêm một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước, khi mối lo chính đối với đồng euro là tăng trưởng kinh tế chậm lại và khả năng ngân hàng trung ương chuyển sang nới lỏng tiền tệ.

Hiện nay, thị trường phải tính đến khả năng lạm phát dai dẳng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, kết hợp với nguy cơ giá năng lượng tăng cao, có thể buộc ECB duy trì chính sách tiền tệ hạn chế trong thời gian dài hơn.

Đối với EURUSD, đây là một nguồn hỗ trợ quan trọng. Ngay cả khi đồng USD vẫn được hưởng lợi từ sức mạnh tương đối của nền kinh tế Mỹ và vai trò tài sản trú ẩn an toàn, đồng euro vẫn được hỗ trợ bởi triển vọng lãi suất cao hơn tại khu vực đồng tiền chung châu Âu.

3. Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng và vai trò trở lại của thị trường dầu mỏ

Một trong những động lực mới quan trọng nhất đối với thị trường toàn cầu hiện nay vẫn là tình hình tại Trung Đông.

Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, cùng với lo ngại về việc hạn chế xuất khẩu dầu của Iran, đã làm tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung trên thị trường năng lượng.

Phản ứng của thị trường là giá dầu Brent và WTI tăng trở lại, khi nhà đầu tư một lần nữa cân nhắc khả năng áp lực lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Tác động của yếu tố này đối với EURUSD không hoàn toàn rõ ràng.

Một mặt, bất ổn địa chính trị truyền thống thường hỗ trợ đồng USD do vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Trong những giai đoạn thị trường né tránh rủi ro, nhà đầu tư thường tìm đến đồng tiền Mỹ.

Mặt khác, giá năng lượng cao hơn làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương khó đưa ra quyết định hơn.

Nền kinh tế khu vực đồng euro đặc biệt nhạy cảm với chi phí nhập khẩu năng lượng tăng do sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài.

Nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, thị trường có thể bắt đầu định giá khả năng cả Fed và ECB sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

EURUSD: Thị trường chờ đợi bước đi tiếp theo trong sự khác biệt chính sách Fed-ECB

Tình hình hiện tại của cặp tiền chính phản ánh sự va chạm giữa ba câu chuyện lớn:

Fed – thị trường đang cố gắng xác định thời điểm các đợt cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu.

ECB – nhà đầu tư đang định giá khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Căng thẳng Trung Đông và giá dầu – yếu tố làm gia tăng sự bất ổn về lạm phát và biến động thị trường.

Trong môi trường này, EURUSD vẫn rất dễ chịu tác động bởi các biến động mạnh, bởi mỗi diễn biến mới đều có thể nhanh chóng thay đổi kỳ vọng về khoảng cách chính sách giữa hai ngân hàng trung ương.

Lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ tiếp tục là kênh truyền dẫn quan trọng. Lợi suất tăng có thể hỗ trợ đồng USD thông qua việc thị trường định giá chi phí tài chính cao hơn, trong khi lợi suất giảm có thể tạo thêm áp lực lên đồng tiền Mỹ.

Những điểm chính cần lưu ý

Biên bản FOMC hôm nay có thể trở thành sự kiện quan trọng nhất đối với thị trường USD.

Fed hiện đang ở giai đoạn mà nhà đầu tư không còn phân tích khả năng tăng lãi suất tiếp theo, mà tập trung vào thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Kevin Warsh cần cân bằng giữa kỳ vọng của thị trường về chính sách nới lỏng hơn và yêu cầu duy trì uy tín trong cuộc chiến chống lạm phát.

ECB tiếp tục là nguồn hỗ trợ quan trọng cho đồng euro nhờ kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác trong năm nay.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông và giá dầu tăng có thể một lần nữa làm gia tăng áp lực lạm phát.

Vì vậy, EURUSD đang ở thời điểm mà hướng đi lớn tiếp theo có thể được quyết định bởi một câu hỏi then chốt: Fed sẽ thay đổi chính sách trước, hay ECB sẽ phải tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát lâu hơn?