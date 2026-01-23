Thị trường nổi bật: EURUSD chịu áp lực sau khi dữ liệu PMI được công bố! 📉

Cặp EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,17337. Thị trường ghi nhận mức biến động vừa phải sau khi các chỉ số PMI của khu vực đồng euro được công bố, cũng như trong giai đoạn chờ đợi dữ liệu – vốn trước đó đã được nhà đầu tư xem là mốc tham chiếu quan trọng. Cặp tiền đã điều chỉnh giảm từ các đỉnh ngắn hạn, do các tín hiệu từ PMI không đủ mạnh để duy trì đà tăng.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối EUR/USD hôm nay?

Kết quả PMI sơ bộ của khu vực đồng euro. Yếu tố quan trọng nhất tác động đến EUR/USD trong hôm nay là dữ liệu PMI từ các nền kinh tế lớn tại châu Âu và toàn bộ khu vực eurozone. Tại Đức, cả PMI sản xuất và dịch vụ đều cao hơn dự báo, qua đó ban đầu hỗ trợ đồng euro. Ngược lại, tại Pháp, lĩnh vực dịch vụ ghi nhận kết quả yếu hơn, làm suy giảm phần nào tâm lý tích cực. Đối với dữ liệu toàn khu vực eurozone, các chỉ số PMI cho thấy đà mở rộng ở mức vừa phải, dù tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ đã chậm lại so với các kỳ trước. Nhìn chung, những kết quả trái chiều này không tạo ra tín hiệu cơ bản đủ rõ ràng cho đồng euro, khiến EUR/USD chủ yếu dao động và tích lũy quanh vùng giá hiện tại.

Tâm lý thị trường và rủi ro địa chính trị

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến EUR/USD là diễn biến của đồng USD, vốn chịu tác động từ bối cảnh toàn cầu và địa chính trị. Trong những ngày gần đây, chỉ số USD Index (DXY) có xu hướng suy yếu tương đối, một phần do căng thẳng giữa Mỹ và EU cũng như sự thay đổi trong giọng điệu chính trị, qua đó tạm thời hạn chế sức mạnh của đồng bạc xanh. Những yếu tố này đã hỗ trợ EUR/USD phục hồi từ các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một cú hích vĩ mô đủ mạnh khiến mức tăng của cặp tiền vẫn mang tính hạn chế và không quá bền vững.

Điểm chính cần lưu ý

Dữ liệu PMI cho thấy tăng trưởng ở mức trung bình tại eurozone. Thị trường EUR/USD hiện chịu tác động từ sự đan xen giữa các tín hiệu tích cực và tiêu cực. Trong ngắn hạn, cặp tiền có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ hiện tại, hoặc thử hồi phục nhẹ nếu PMI của Đức tiếp tục đóng vai trò là lực đỡ chính cho đồng euro.