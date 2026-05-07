Thị trưởng nổi bật: EURUSD tăng cao, nhưng vẫn là cuộc chơi của kỳ vọng chứ chưa phải xu hướng

Trong phiên giao dịch hôm nay, EUR/USD đang tăng quanh vùng 1.17, nhưng đà tăng này không xuất phát từ một yếu tố chi phối duy nhất. Thay vào đó, nó phản ánh sự kết hợp của nhiều động lực song song, bao gồm việc cả Fed và ECB giữ nguyên lãi suất, tâm lý thị trường cải thiện nhờ kỳ vọng giảm leo thang căng thẳng với Iran, cùng dữ liệu công nghiệp Đức tích cực hơn dự báo. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là sự tăng giá hiện tại giống với quá trình tái định giá kỳ vọng hơn là một sự thay đổi bền vững trong các yếu tố cơ bản.

Điều gì đang định hình diễn biến giá EUR/USD?

Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng thị trường đã bắt đầu định giá khả năng cắt giảm

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất, đồng thời phát tín hiệu về sự chậm lại dần của đà tăng trưởng kinh tế và mức độ nhạy cảm ngày càng lớn của thị trường lao động. Trong khi đó, lạm phát tại Mỹ vẫn chưa thực sự được kiểm soát hoàn toàn, đặc biệt là lạm phát dịch vụ và lạm phát lõi, nơi áp lực giá vẫn duy trì dai dẳng. Dù vậy, thị trường ngày càng định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai, không phải do lạm phát giảm mạnh mà chủ yếu vì lo ngại hoạt động kinh tế có thể suy yếu. Kịch bản này làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD và dần hỗ trợ EUR/USD thông qua kỳ vọng chênh lệch lãi suất sẽ thu hẹp.

ECB vẫn thận trọng, chưa có con đường rõ ràng cho việc tăng lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng giữ nguyên lãi suất, duy trì cách tiếp cận thận trọng và phụ thuộc vào dữ liệu. Dù một số dự báo vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt, quan điểm chủ đạo hiện nay vẫn là ổn định và ra quyết định dựa trên diễn biến lạm phát thay vì một chu kỳ tăng lãi suất mạnh tay. Đồng thời, dữ liệu kinh tế thực cải thiện, đặc biệt từ Đức, đang làm giảm kỳ vọng trước đó về nguy cơ suy thoái sâu hơn tại khu vực đồng euro, qua đó hỗ trợ đồng euro thông qua yếu tố tăng trưởng kinh tế chứ không chỉ riêng kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Địa chính trị và hy vọng về một thỏa thuận với Iran

Các báo cáo về khả năng hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Iran đang cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro trên toàn cầu. Việc phần bù rủi ro địa chính trị giảm xuống làm suy yếu nhu cầu đối với USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, đồng thời hỗ trợ các tài sản nhạy cảm với rủi ro như đồng euro. Ngoài ra, khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông còn giúp giảm áp lực lên giá năng lượng, điều có thể làm dịu áp lực lạm phát trong trung hạn và củng cố kỳ vọng Fed sẽ có lập trường mềm mỏng hơn.

Đức gây bất ngờ tích cực, cải thiện tâm lý đối với châu Âu

Dữ liệu công nghiệp Đức mạnh hơn kỳ vọng là một yếu tố quan trọng trong bức tranh thị trường hôm nay. Trong bối cảnh trước đó tồn tại nhiều lo ngại về tình trạng đình trệ tại châu Âu, báo cáo này đang giúp ổn định lại nhận định về khu vực đồng euro. Nhờ đó, đồng euro ngày càng được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ suy yếu chu kỳ mà còn là một lựa chọn tương đối ổn định thay thế cho USD, đặc biệt trong môi trường kỳ vọng chính sách tiền tệ đang thay đổi.

Những yếu tố khác đang âm thầm tác động tới thị trường

Ngoài các quyết định của ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế vĩ mô, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tốc độ thay đổi trong kỳ vọng thị trường đối với chính sách tương lai của Fed và ECB. Hiện tại, thị trường đang ở trong giai đoạn tái định giá kỳ vọng thay vì bước vào một chu kỳ kinh tế hoàn toàn mới. Điều này khiến EUR/USD đặc biệt nhạy cảm với các dữ liệu sắp tới và phát biểu từ các ngân hàng trung ương, những yếu tố có thể xác nhận hoặc phủ nhận kịch bản Fed nới lỏng nhanh hơn trong khi chính sách tại châu Âu vẫn tương đối ổn định. Trong môi trường như vậy, ngay cả các dữ liệu tích cực vừa phải từ châu Âu cũng có thể hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn, nhưng tính bền vững của xu hướng cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào việc Fed có thực sự chuyển sang lập trường nới lỏng quyết liệt hơn hay không.