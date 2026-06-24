Thị trường nổi bật: EURUSD tiếp tục giảm sâu 🚩

Đồng USD đã tăng giá mạnh trong những ngày gần đây và việc Fed điều chỉnh theo hướng "diều hâu" (hawkish) trong các dự báo chính sách đã trở thành chất xúc tác chính khiến cặp tiền tệ quan trọng nhất thế giới suy yếu. Đáng chú ý, EUR/USD vẫn tiếp tục giảm mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần đây đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps). Điều này cho thấy đà giảm không chỉ đơn thuần được thúc đẩy bởi kỳ vọng về lãi suất.

Các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào sự phân kỳ giữa nền kinh tế Mỹ và khu vực đồng euro. Tại Mỹ, các chỉ báo quan trọng như ISM, PMI và Bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) vẫn tiếp tục phản ánh tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc. Ngược lại, khu vực đồng euro dường như vẫn mắc kẹt trong trạng thái có thể gọi là "đình trệ ổn định" (stable stagnation). Trên khắp châu Âu, các rủi ro vẫn nghiêng về phía tiêu cực do những gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng và sự suy yếu dai dẳng của lĩnh vực sản xuất – vốn vẫn là một động lực quan trọng đối với tăng trưởng của khu vực. Hôm nay, dữ liệu Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo của Đức lúc 09:00 GMT có thể tạo biến động cho cặp EUR/USD.

Biểu đồ EUR/USD (D1, H1)

EUR/USD đã giảm xuống khu vực 1,135, báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng giảm. Hiện tại, cặp tiền đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200 – đường màu đỏ), nằm quanh vùng 1,16, đồng thời cũng là khu vực được củng cố bởi nhiều phản ứng giá quan trọng trong quá khứ.

Cặp tiền hiện đã ghi nhận gần năm phiên giảm liên tiếp, trong đó chất xúc tác lớn nhất cho đợt bán tháo là việc Fed chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mang tính "diều hâu" hơn.

Nguồn: xStation5

Nhìn trên khung thời gian H1, EUR/USD hiện gần như đang lặp lại chính xác nhịp điều chỉnh trước đó. Câu hỏi quan trọng lúc này là liệu động lực giảm mạnh có đang bắt đầu suy yếu hay không. Nếu áp lực bán bắt đầu hạ nhiệt tại các vùng giá hiện tại, đà giảm có thể chậm lại và tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục hướng lên vùng 1,14, nơi đường EMA50 (đường màu cam) hiện đang nằm.

Nguồn: xStation5