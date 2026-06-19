Thị trường nổi bật: GBPCHF

Đồng bảng Anh đang lấy lại đà tăng vào cuối tuần nhờ loạt dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh vượt kỳ vọng. Mức tăng bất ngờ của doanh số bán lẻ đã giúp chặn đứng đà suy yếu của bảng Anh so với phần lớn các đồng tiền G10. Dẫn đầu nhịp phục hồi là cặp GBP/CHF, khi cặp tiền này bứt phá rõ ràng lên trên các đường trung bình động quan trọng, củng cố vị thế tích cực của đồng bảng trên thị trường châu Âu trong phiên thứ Sáu.

GBP/CHF đang cho thấy triển vọng tăng giá khi bật mạnh lên mức 1,0651 sau khi tìm được hỗ trợ tại vùng Fibonacci 38,2%. Cặp tiền hiện giao dịch ổn định trên các đường EMA 10 ngày, 30 ngày và 100 ngày, qua đó duy trì xu hướng tăng. Với chỉ báo RSI ở mức 56,7, thị trường vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng hướng tới các đỉnh cục bộ gần đây. Nguồn: xStation5.

Điều gì đang thúc đẩy GBP/CHF hôm nay?