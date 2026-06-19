Thị trường nổi bật: GBPCHF

Đồng bảng Anh đang lấy lại đà tăng vào cuối tuần nhờ loạt dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh vượt kỳ vọng. Mức tăng bất ngờ của doanh số bán lẻ đã giúp chặn đứng đà suy yếu của bảng Anh so với phần lớn các đồng tiền G10. Dẫn đầu nhịp phục hồi là cặp GBP/CHF, khi cặp tiền này bứt phá rõ ràng lên trên các đường trung bình động quan trọng, củng cố vị thế tích cực của đồng bảng trên thị trường châu Âu trong phiên thứ Sáu.
GBP/CHF đang cho thấy triển vọng tăng giá khi bật mạnh lên mức 1,0651 sau khi tìm được hỗ trợ tại vùng Fibonacci 38,2%. Cặp tiền hiện giao dịch ổn định trên các đường EMA 10 ngày, 30 ngày và 100 ngày, qua đó duy trì xu hướng tăng. Với chỉ báo RSI ở mức 56,7, thị trường vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng hướng tới các đỉnh cục bộ gần đây. Nguồn: xStation5.
Điều gì đang thúc đẩy GBP/CHF hôm nay?
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Doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng: Nhờ tháng 5 có thời tiết ấm áp, thuộc nhóm ba tháng 5 nóng nhất từng được ghi nhận, cùng với các chương trình khuyến mại của nhà bán lẻ, doanh số bán lẻ tại Anh đã tăng 1,2% trong tháng 5/2026, phục hồi sau khi giảm 1,0% trong tháng 4. Mức tăng này vượt xa dự báo của các chuyên gia kinh tế, trong khi doanh số bán lẻ theo năm tăng 3,2%. Các cửa hàng bách hóa và bán lẻ trực tuyến ghi nhận kết quả đặc biệt tích cực, nâng tỷ trọng doanh số trực tuyến lên 28,8%, dù tổng doanh số vẫn thấp hơn 0,4% so với mức trước đại dịch vào tháng 2/2020.
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Đà phục hồi vẫn còn mong manh: Trong ba tháng tính đến tháng 5/2026, doanh số bán lẻ tăng nhẹ 0,4%, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm công nghệ và đồ dùng ngoài trời. Tuy nhiên, niềm tin tiêu dùng trong dài hạn vẫn khá mong manh. Người tiêu dùng vẫn thận trọng với các khoản chi tiêu lớn do áp lực chi phí sinh hoạt và những bất ổn địa chính trị liên quan đến xung đột tại Iran. Các chuỗi siêu thị lớn như Tesco và Morrisons cũng cho biết tốc độ tăng trưởng doanh số đã chậm lại rõ rệt kể từ khi cuộc xung đột này bùng phát.
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Chiến thắng của Burnham tạo bước ngoặt chính trị: Chiến thắng áp đảo của Thị trưởng Đại Manchester Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield đã mở đường cho khả năng ông thách thức Thủ tướng đang mất dần uy tín Keir Starmer, làm gia tăng nguy cơ bất ổn chính trị tại Vương quốc Anh. Được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí thủ tướng trong tương lai và nhận được sự ủng hộ lớn từ các thành viên trong đảng, chiến thắng của Burnham càng làm suy yếu vị thế của Starmer – người hiện đã phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ khoảng một phần tư số nghị sĩ trong đảng – đồng thời mở ra một cuộc cạnh tranh quan trọng về định hướng tương lai của chính phủ Công đảng.
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