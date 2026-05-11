Thị trường nổi bật: GBPUSD (11.05.2026)

Cuộc khủng hoảng chính trị xoay quanh Keir Starmer đã trở thành một trong những động lực chính ảnh hưởng tới đồng bảng Anh hôm nay. Tình hình đang diễn biến rất nhanh và tác động trực tiếp tới lợi suất trái phiếu chính phủ cũng như giá trị của đồng bảng, khi thị trường theo dõi sát từng phát biểu của Thủ tướng.

Áp lực nội bộ trong đảng

Quy mô vấn đề của Starmer được thể hiện rõ qua một con số: đã có 42 nghị sĩ Đảng Lao động chính thức kêu gọi ông từ chức tính đến tối Chủ nhật, trong khi cựu Phó Thủ tướng Angela Rayner mô tả tình hình hiện tại là “cơ hội cuối cùng của Công đảng” để thay đổi hướng đi. Sự xuất hiện của các ứng viên tiềm năng như Wes Streeting và Andy Burnham khiến thị trường hiện xem tranh chấp nội bộ trong Đảng Lao động là một rủi ro thực sự, thay vì chỉ là “nhiễu chính trị”.

Trong bài phát biểu hôm thứ Hai, Starmer tập trung vào một số chủ đề chính. Thứ nhất là bảo vệ cứng rắn vị trí của mình: “Tôi sẽ chiến đấu trong mọi cuộc bỏ phiếu nội bộ.” Thứ hai là chương trình nghị sự chính trị hướng tới mối quan hệ gần gũi hơn với EU, quốc hữu hóa British Steel và một thỏa thuận di chuyển mới dành cho giới trẻ với châu Âu. Thị trường nhìn nhận bài phát biểu này chủ yếu qua một câu hỏi: liệu Thủ tướng có thể ổn định vị thế của mình đủ để ngăn chặn làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Anh (gilts) hay không?

Bạn có thể xem bài phát biểu trực tiếp của Thủ tướng Anh tại đây. Nguồn: Sky News, YouTube

Starmer, gilts và đồng bảng Anh

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,954% vào sáng thứ Hai, tăng 3 điểm cơ bản so với mức đóng cửa trước đó, khi lợi suất ở mức 4,904% ngay sau khi Starmer từ chối từ chức vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát cho rằng nếu không có yếu tố chính trị, lợi suất hiện tại sẽ thấp hơn từ 10–15 điểm cơ bản. Điều này cho thấy thị trường đã bắt đầu định giá mạnh rủi ro bất ổn chính trị thay vì chỉ dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Hiện tại, Anh đang có chi phí phục vụ nợ cao nhất trong nhóm G7, hệ quả của việc lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và tăng trưởng kinh tế yếu. Tình hình càng trở nên phức tạp bởi tác động kinh tế từ xung đột vũ trang với Iran, vốn đã khiến giá năng lượng tăng cao và hoạt động kinh doanh suy yếu thêm. Trong môi trường như vậy, bất kỳ bất ổn chính trị nào cũng trở thành yếu tố khuếch đại rủi ro đối với các quỹ đang nắm giữ gilts.

Tác động đối với GBP

Đồng bảng hiện đang ở trong một vị thế khó khăn cả về kỹ thuật lẫn cơ bản. Một mặt, các yếu tố mang tính cấu trúc như lãi suất tương đối cao của Ngân hàng Anh (BoE) so với ECB và mức chênh lệch lạm phát đáng kể với phần còn lại của châu Âu có thể tiếp tục hỗ trợ GBP trong trung hạn. Mặt khác, phần bù rủi ro chính trị - vốn mới bắt đầu được phản ánh vào lợi suất gilts - lại là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới định giá đồng tiền: lợi suất trái phiếu tăng trong bối cảnh chính phủ suy yếu là kịch bản vốn mang tính tiêu cực đối với đồng bảng, bởi nó cho thấy sự thiếu vắng một “neo” tài khóa đáng tin cậy.

Nếu Starmer vượt qua được vài tuần tới về mặt chính trị và dập tắt được cuộc nổi loạn nội bộ, phần bù rủi ro có thể dần giảm xuống, và cặp GBP/USD có thể kiểm định lại các vùng kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, kịch bản thay thế - tức một cuộc chiến thực sự cho vị trí lãnh đạo đảng - sẽ đồng nghĩa với việc lợi suất gilts tiếp tục tăng và đồng bảng chịu thêm áp lực, đặc biệt khi thị trường toàn cầu hiện rất nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu bất ổn tài khóa chính trị nào sau trải nghiệm thời kỳ Liz Truss. Vì vậy, đối với các trader đồng bảng, hôm nay không chỉ là bài kiểm tra đối với riêng Starmer, mà còn là phép thử đối với sức chịu đựng của phần bù rủi ro chính trị mà thị trường đã định giá.

GBP/USD hiện giao dịch tại 1.3608 trên biểu đồ ngày, trong một xu hướng tăng đã được duy trì kể từ vùng đáy quanh 1.22 vào giai đoạn chuyển giao 2024/2025, và giá vẫn nằm trên anchored VWAP từ đầu năm 2025, hiện chạy quanh vùng 1.31 - 1.32. Volume profile cho thấy Point of Control nằm trong vùng 1.3450 - 1.3480, nơi đường ngang màu đen đánh dấu vùng hỗ trợ quan trọng đã nhiều lần được kiểm định từ cả hai phía. RSI(14) ở mức 57.17 cho thấy động lượng trung lập-nghiêng tăng mà chưa xuất hiện dấu hiệu quá mua, điều này về mặt kỹ thuật vẫn để ngỏ dư địa tăng tiếp lên vùng kháng cự 1.3800 -1.3850, nơi giá đã đảo chiều tại đỉnh năm 2025.

Bài phát biểu hôm nay của Starmer và khả năng tồn tại chính trị của ông là các yếu tố sẽ quyết định trực tiếp hướng đi ngắn hạn: sự ổn định của chính phủ sẽ mở đường cho xu hướng tăng tiếp diễn, trong khi việc khủng hoảng leo thang và lợi suất gilts tăng sẽ kéo cặp tiền quay trở lại vùng POC tại 1.3450, và trong trường hợp bán tháo sâu hơn, thậm chí quay về vùng VWAP. Về mặt kỹ thuật, phe mua vẫn nắm ưu thế miễn là giá còn nằm trên 1.34, trong khi phe bán chỉ lấy lại quyền kiểm soát nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng này kèm khối lượng lớn. Nguồn: xStation