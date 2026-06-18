Thị trường nổi bật: GBPUSD (18.06.2026)

Phiên giao dịch hôm nay của cặp GBP/USD diễn ra trong bầu không khí đầy bất định trước quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Trong phiên hôm qua, cặp tiền này đã giảm từ vùng 1,34 xuống 1,33, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4, chủ yếu do các dự báo mang lập trường "diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều đáng chú ý là cho đến cách đây không lâu, thị trường gần như chắc chắn BoE sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, khi lạm phát giảm rõ rệt cùng với việc giá dầu không còn tạo áp lực lớn, triển vọng này đang dần thay đổi. Thị trường hiện theo dõi sát từng báo cáo kinh tế để đánh giá liệu các nhà hoạch định chính sách của Anh sẽ tiếp tục duy trì lập trường hiện tại hay bắt đầu phát tín hiệu thận trọng hơn.

Lạm phát bất ngờ hạ nhiệt, thị trường lao động vẫn vững vàng

Số liệu lạm phát mới nhất ở mức 2,8% đã phần nào mang lại sự nhẹ nhõm cho thị trường, nhưng đồng thời cũng đặt đồng bảng vào một tình thế khá khó đoán. Một mặt, áp lực giá hạ nhiệt giúp Ngân hàng Trung ương Anh có thêm dư địa để điều hành chính sách, đồng thời giảm bớt áp lực phải tiếp tục tăng lãi suất – điều vốn là mối quan tâm lớn trong những tháng gần đây do giá dầu tăng cao.

Tuy nhiên, bức tranh trở nên phức tạp hơn khi nhìn vào thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,9%, trong khi số lượng việc làm mới tăng mạnh hơn dự báo. Dù vậy, áp lực tiền lương vẫn tiếp tục gia tăng. Mức tăng thu nhập bình quân (bao gồm tiền thưởng) vẫn duy trì ở 4,4% so với cùng kỳ, trái ngược với kỳ vọng sẽ hạ nhiệt. Điều này cho thấy áp lực lạm phát từ phía cầu vẫn còn hiện hữu - một yếu tố mà Ngân hàng Trung ương có khả năng kiểm soát tốt hơn so với các cú sốc bên ngoài như giá năng lượng.

Trước những tín hiệu trái chiều này, GBP/USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh. Nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến thông cáo sau cuộc họp của BoE cũng như các dự báo kinh tế mới, bởi chính định hướng chính sách trong tương lai và đánh giá của BoE về nền kinh tế sẽ quyết định liệu đồng bảng có thể giữ vững vùng giá hiện tại hay sẽ phải đối mặt với một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Góc nhìn kỹ thuật

Trong phiên giao dịch hôm qua, GBP/USD đã trải qua một đợt điều chỉnh khá mạnh và phá xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 61,8% của nhịp tăng gần nhất. Điểm đáng chú ý là vị thế đầu cơ ròng (net speculative positions) đối với đồng bảng đã giảm xuống mức rất thấp. Trong vài tháng qua, khu vực này nhiều lần đóng vai trò như một vùng hỗ trợ quan trọng của GBP. Nếu thị trường dần hấp thụ thông điệp "diều hâu" từ Fed và chuyển sự chú ý sang triển vọng lạm phát đang hạ nhiệt, đồng USD có thể chịu áp lực điều chỉnh. Ở chiều ngược lại, lập trường của BoE sẽ là yếu tố quyết định. Nếu Ngân hàng Trung ương Anh cũng bắt đầu chuyển hướng sang lập trường ôn hòa (dovish) hơn, GBP/USD hoàn toàn có thể mở rộng đà giảm và hướng về các vùng đáy được thiết lập trong tháng 3 vừa qua.