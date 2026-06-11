Thị trường nổi bật: GOLD🟡

Giá vàng đã chấm dứt chuỗi giảm mạnh trong ngày hôm nay, sau khi mất tới 8,8% trong tuần này. Các hợp đồng tương lai đã xuyên thủng hàng loạt vùng hỗ trợ quan trọng và hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, quanh ngưỡng 4.080 USD/ounce. Sự cải thiện của khẩu vị rủi ro đã tạm thời trì hoãn việc kiểm định mốc tâm lý 4.000 USD, tuy nhiên triển vọng lãi suất tại Mỹ vẫn mang tính diều hâu, cho thấy áp lực giảm giá đối với kim loại quý này vẫn sẽ tiếp tục.
Vàng vẫn đang chịu áp lực bán rất mạnh, phá vỡ hàng loạt vùng hỗ trợ quan trọng, bao gồm các mức Fibonacci thoái lui 50% (4.670 USD), 61,8% (4.500 USD) và gần đây nhất là 78,6% (4.250 USD). Việc xuyên thủng quyết liệt các ngưỡng này đã kéo giá xuống còn 4.085,64 USD, khiến vàng đối mặt với nguy cơ kiểm định mốc tâm lý 4.000 USD. Chỉ báo RSI đã giảm xuống 26,1, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán sâu. Nguồn: xStation5
Điều gì đang tác động đến giá vàng hôm nay?
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Xung đột Mỹ - Iran leo thang: Các cuộc tấn công mới bằng tên lửa và UAV tại Trung Đông đã dập tắt hy vọng về một lệnh ngừng bắn. Giá dầu thô đã quay đầu giảm hôm nay (OIL: -2,6%) sau khi Mỹ tuyên bố chiến dịch quân sự đã “kết thúc”, và Donald Trump gọi đây là “hình phạt vì đã đàm phán quá lâu”. Trong khi đó, Iran cho rằng lệnh ngừng bắn là “vô nghĩa” sau các đợt giao tranh gần đây, củng cố triển vọng về một cuộc xung đột kéo dài và đầy bất ổn — từ đó làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.
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Fed diều hâu và triển vọng lãi suất: Chỉ số CPI ở mức 4,2% so với cùng kỳ năm trước đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Do vàng không mang lại lợi suất, triển vọng lãi suất cao tiếp tục làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này, đặc biệt trong bối cảnh định giá của vàng vẫn đang ở mức cao trong lịch sử.
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Lạm phát lõi hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực: Mặc dù lạm phát tổng thể quay trở lại trên ngưỡng 4% khiến thị trường lo ngại, CPI lõi theo tháng chỉ tăng 0,2% (2,9% YoY, phù hợp với dự báo). Dữ liệu mềm hơn này đã giúp kim loại quý có khoảng thời gian “thở” và tạm thời chặn đứng đà giảm giá.
Lịch kinh tế: Tất cả ánh nhìn đổ dồn về ECB, Lãi suất tại Châu Âu tăng trở lại❓
Tin đầu ngày: Cổ phiếu và vàng “sụp đổ” khi Mỹ tiếp tục không kích Iran
Sản lượng dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ 🛢️ 📉
Xung đột tại Iran không nhất thiết sẽ kết thúc
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