Thị trường nổi bật: GOLD🟡

Giá vàng đã chấm dứt chuỗi giảm mạnh trong ngày hôm nay, sau khi mất tới 8,8% trong tuần này. Các hợp đồng tương lai đã xuyên thủng hàng loạt vùng hỗ trợ quan trọng và hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, quanh ngưỡng 4.080 USD/ounce. Sự cải thiện của khẩu vị rủi ro đã tạm thời trì hoãn việc kiểm định mốc tâm lý 4.000 USD, tuy nhiên triển vọng lãi suất tại Mỹ vẫn mang tính diều hâu, cho thấy áp lực giảm giá đối với kim loại quý này vẫn sẽ tiếp tục.

Vàng vẫn đang chịu áp lực bán rất mạnh, phá vỡ hàng loạt vùng hỗ trợ quan trọng, bao gồm các mức Fibonacci thoái lui 50% (4.670 USD), 61,8% (4.500 USD) và gần đây nhất là 78,6% (4.250 USD). Việc xuyên thủng quyết liệt các ngưỡng này đã kéo giá xuống còn 4.085,64 USD, khiến vàng đối mặt với nguy cơ kiểm định mốc tâm lý 4.000 USD. Chỉ báo RSI đã giảm xuống 26,1, cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán sâu. Nguồn: xStation5

Điều gì đang tác động đến giá vàng hôm nay?