Thị trường nổi bật: GOLD (09.09.2025)

Giá vàng đang lập mức đỉnh kỷ lục mới trong hôm nay, khoảng 3.650 USD/oz. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 39%, đánh dấu mức tăng trung bình hàng năm mạnh nhất trong giai đoạn được xem xét kể từ năm 1990.
Đà tăng mạnh này dựa trên kỳ vọng về cắt giảm lãi suất của Fed và lợi suất thực thấp hơn, cùng với bất ổn chính trị - thương mại và thâm hụt ngân sách cao ở nhiều nền kinh tế. Đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu và biến động thị trường chứng khoán đang củng cố dòng tiền chảy vào các tài sản “trú ẩn an toàn”. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng.
Vàng đang ghi nhận một tháng ấn tượng khác trong năm nay. Ba tháng cuối năm sắp tới, theo lịch sử, là giai đoạn tăng giá mạnh nhất cho vàng.
Nhu cầu còn được hỗ trợ bởi lượng mua vào của các ngân hàng trung ương. Đáng chú ý, El Salvador đã thực hiện mua vàng lần đầu tiên kể từ 1990 (khoảng 14 nghìn ounce) như một phần của chiến lược đa dạng hóa khỏi Bitcoin. Ngoài các trường hợp riêng lẻ, các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi (bao gồm Trung Quốc) đang tích trữ vàng với tốc độ kỷ lục. Đồng thuận hiện tại trong ngành cho rằng các nhịp giảm giá sẽ được mua vào, duy trì “hỗ trợ vững chắc” cho vàng trong các tháng tới.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.