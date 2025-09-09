Thị trường nổi bật: GOLD (09.09.2025)

Giá vàng đang lập mức đỉnh kỷ lục mới trong hôm nay, khoảng 3.650 USD/oz. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 39%, đánh dấu mức tăng trung bình hàng năm mạnh nhất trong giai đoạn được xem xét kể từ năm 1990.

Đà tăng mạnh này dựa trên kỳ vọng về cắt giảm lãi suất của Fed và lợi suất thực thấp hơn, cùng với bất ổn chính trị - thương mại và thâm hụt ngân sách cao ở nhiều nền kinh tế. Đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu và biến động thị trường chứng khoán đang củng cố dòng tiền chảy vào các tài sản “trú ẩn an toàn”. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng.

Vàng đang ghi nhận một tháng ấn tượng khác trong năm nay. Ba tháng cuối năm sắp tới, theo lịch sử, là giai đoạn tăng giá mạnh nhất cho vàng.

Nhu cầu còn được hỗ trợ bởi lượng mua vào của các ngân hàng trung ương. Đáng chú ý, El Salvador đã thực hiện mua vàng lần đầu tiên kể từ 1990 (khoảng 14 nghìn ounce) như một phần của chiến lược đa dạng hóa khỏi Bitcoin. Ngoài các trường hợp riêng lẻ, các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi (bao gồm Trung Quốc) đang tích trữ vàng với tốc độ kỷ lục. Đồng thuận hiện tại trong ngành cho rằng các nhịp giảm giá sẽ được mua vào, duy trì “hỗ trợ vững chắc” cho vàng trong các tháng tới.