Thị trường nổi bật - GOLD (13.10.2025)

Sáng thứ Hai, giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới trong bối cảnh căng thẳng thương mại kéo dài. Mặc dù ông Trump đã phần nào trấn an thị trường vào cuối tuần, nhưng các động thái hỗn loạn từ chính quyền Mỹ vẫn thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn ngoài đồng USD, như vàng. Giá còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ thực hiện thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay — một vào cuối tháng 10 và một vào đầu tháng 12. Đồng thuận thị trường hiện vẫn nghiêng về việc Fed tiếp tục nới lỏng chính sách, có thể đưa lãi suất về quanh mức 3% vào giữa năm sau.

Đợt tăng mạnh ban đầu xuất phát từ những lời đe dọa áp thuế 100% của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc cùng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhằm đáp trả việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài càng làm trì hoãn các báo cáo dữ liệu và duy trì sự bất định của thị trường. Dòng vốn chảy vào các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng tiếp tục là trụ cột chính của đà tăng.

Hiện vàng tăng 1,50% lên 4.070 USD/ounce, trong khi bạc tăng 3,06% lên 51,52 USD/ounce.