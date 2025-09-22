Thị trường nổi bật: GOLD (22.09.2025)

Vàng (GOLD) duy trì xu hướng tăng rõ rệt vào đầu tuần sau khi đồng USD chững lại đà phục hồi sau quyết định của Fed. Giá đã đạt mức cao kỷ lục mới, vượt trên 3.700 USD/ounce, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ sẽ bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất và tình trạng bất ổn vĩ mô gia tăng tại các nền kinh tế lớn toàn cầu. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu dài hạn tại Mỹ, Anh và Pháp đang tăng, thúc đẩy nhà đầu tư gia tăng nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn. Các ngân hàng trung ương cũng đẩy nhanh quá trình mở rộng bảng cân đối kế toán, trong khi lượng nắm giữ vàng tại các quỹ ETF đã lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Về yếu tố mùa vụ, tháng 9 và 10 thường thuận lợi cho các biến động mạnh trên thị trường vàng, đặc biệt khi hoạt động chốt lời diễn ra sau quyết định của Fed.

Vàng (GOLD) và bạc (SILVER) đang nằm trong nhóm hàng hóa có diễn biến tốt nhất hôm nay, vượt trội hơn so với dầu WTI (OIL.WTI) và khí tự nhiên (NATGAS), vốn thường biến động mạnh hơn trong ngày theo dữ liệu lịch sử. Hợp đồng vàng (GOLD) hiện đang thiết lập mức cao kỷ lục mới và tiếp tục duy trì xu hướng tăng dài hạn đầy năng động. Mốc hỗ trợ quan trọng nhất vẫn là đường EMA 50 ngày (đường cong màu xanh trên biểu đồ dưới), vốn từ tháng 4 đến nay nhiều lần đóng vai trò là điểm kích hoạt lực cầu, giúp vàng quay trở lại đà tăng. Chừng nào giá còn giữ trên ngưỡng này, xu hướng tổng thể vẫn chưa thay đổi.

Nguồn: xStation a