Đọc thêm

Thị trường nổi bật: GOLD (22.09.2025)

16:00 22 tháng 9, 2025

Vàng (GOLD) duy trì xu hướng tăng rõ rệt vào đầu tuần sau khi đồng USD chững lại đà phục hồi sau quyết định của Fed. Giá đã đạt mức cao kỷ lục mới, vượt trên 3.700 USD/ounce, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ sẽ bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất và tình trạng bất ổn vĩ mô gia tăng tại các nền kinh tế lớn toàn cầu. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu dài hạn tại Mỹ, Anh và Pháp đang tăng, thúc đẩy nhà đầu tư gia tăng nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn. Các ngân hàng trung ương cũng đẩy nhanh quá trình mở rộng bảng cân đối kế toán, trong khi lượng nắm giữ vàng tại các quỹ ETF đã lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Về yếu tố mùa vụ, tháng 9 và 10 thường thuận lợi cho các biến động mạnh trên thị trường vàng, đặc biệt khi hoạt động chốt lời diễn ra sau quyết định của Fed.

Vàng (GOLD) và bạc (SILVER) đang nằm trong nhóm hàng hóa có diễn biến tốt nhất hôm nay, vượt trội hơn so với dầu WTI (OIL.WTI) và khí tự nhiên (NATGAS), vốn thường biến động mạnh hơn trong ngày theo dữ liệu lịch sử. Hợp đồng vàng (GOLD) hiện đang thiết lập mức cao kỷ lục mới và tiếp tục duy trì xu hướng tăng dài hạn đầy năng động. Mốc hỗ trợ quan trọng nhất vẫn là đường EMA 50 ngày (đường cong màu xanh trên biểu đồ dưới), vốn từ tháng 4 đến nay nhiều lần đóng vai trò là điểm kích hoạt lực cầu, giúp vàng quay trở lại đà tăng. Chừng nào giá còn giữ trên ngưỡng này, xu hướng tổng thể vẫn chưa thay đổi.

 

Nguồn: xStation a

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

24.09.2025
09:18

Tin đầu ngày (24.09.2025): Phố Wall chịu áp lực do đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ 📉 Cà phê giảm hơn 4%

  Các chỉ số PMI tháng 9 đã gây bất ngờ cho thị trường: tại Pháp, hoạt động kinh tế suy giảm; trong khi...
23.09.2025
23:55

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm nay đã đưa ra bình luận về tình hình kinh tế Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng không...

 23:15

United States Antimony Corporation giành được hợp đồng với chỉnh phủ, cổ phiếu vọt hơn 17%

United States Antimony Corporation (UAMY.US) vừa thông báo đã ký kết một hợp đồng quan trọng với Bộ Quốc phòng Mỹ, trị...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1.000.000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn