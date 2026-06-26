Thị trường nổi bật: Hợp đồng tương lai Nikkei xuống dưới EMA10 khi tâm lý hoài nghi về AI gia tăng 📉

Chứng khoán Tokyo kết thúc phiên thứ Sáu với mức giảm mạnh, chủ yếu do làn sóng chốt lời quyết liệt trong nhóm công nghệ và truyền thông. Hợp đồng tương lai Nikkei 225 (JP225) hiện giảm 1,7%, rơi xuống dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 10 ngày trong bối cảnh sự lạc quan đối với AI đang chững lại.

Sau khi đạt đỉnh gần mức cao lịch sử, hợp đồng tương lai JP225 đã điều chỉnh mạnh, phá xuống dưới đường EMA ngắn hạn màu vàng. Chỉ số hiện đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 69.800 điểm, vốn trước đây từng là vùng kháng cự lịch sử. Mặc dù xu hướng tăng trên khung thời gian ngày vẫn được duy trì nhờ đường EMA dài hạn màu tím tiếp tục đi lên, động lượng ngắn hạn đã chuyển sang tiêu cực. Nếu không giữ được vùng 69.800 điểm, chỉ số có thể mở ra một nhịp điều chỉnh sâu hơn về khu vực 67.200 điểm. Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối JP225 hôm nay?