Thị trường nổi bật: Hợp đồng tương lai Nikkei xuống dưới EMA10 khi tâm lý hoài nghi về AI gia tăng 📉

Chứng khoán Tokyo kết thúc phiên thứ Sáu với mức giảm mạnh, chủ yếu do làn sóng chốt lời quyết liệt trong nhóm công nghệ và truyền thông. Hợp đồng tương lai Nikkei 225 (JP225) hiện giảm 1,7%, rơi xuống dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 10 ngày trong bối cảnh sự lạc quan đối với AI đang chững lại.
Sau khi đạt đỉnh gần mức cao lịch sử, hợp đồng tương lai JP225 đã điều chỉnh mạnh, phá xuống dưới đường EMA ngắn hạn màu vàng. Chỉ số hiện đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 69.800 điểm, vốn trước đây từng là vùng kháng cự lịch sử. Mặc dù xu hướng tăng trên khung thời gian ngày vẫn được duy trì nhờ đường EMA dài hạn màu tím tiếp tục đi lên, động lượng ngắn hạn đã chuyển sang tiêu cực. Nếu không giữ được vùng 69.800 điểm, chỉ số có thể mở ra một nhịp điều chỉnh sâu hơn về khu vực 67.200 điểm. Nguồn: xStation5
Điều gì đang chi phối JP225 hôm nay?
-
Tâm lý khu vực chuyển sang trạng thái "risk-off" do các yếu tố cản trở mang tính cấu trúc: Tâm lý tại thị trường châu Á xấu đi rõ rệt khi các nhà đầu tư tổ chức rút vốn khỏi những nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu. Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại ngày càng lớn về khoảng cách định giá không bền vững giữa chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI và doanh thu ngắn hạn vẫn chưa theo kịp.
-
Lạm phát Tokyo tăng mạnh khiến kỳ vọng BoJ nâng lãi suất được đẩy lên sớm hơn: CPI toàn phần của Tokyo trong tháng 6 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng. Trong khi đó, chỉ số core-core CPI (loại trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng) tăng lên 1,9%, phản ánh áp lực giá ngày càng lớn và hiệu ứng lan tỏa từ giá dầu.
-
Cùng với lập trường ngày càng "diều hâu" của Thống đốc Kazuo Ueda, thị trường hiện đã điều chỉnh kỳ vọng thời điểm BoJ nâng lãi suất tiếp theo từ tháng 12 lên tháng 10. Lợi suất tăng khiến cổ phiếu kém hấp dẫn hơn: Khi lợi suất trái phiếu đi lên, định giá cổ phiếu chịu áp lực đáng kể. Trong bối cảnh triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn nhiều biến động, sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán tiếp tục suy giảm.
-
Áp lực này càng gia tăng khi nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về khả năng tạo lợi nhuận trong ngắn hạn của ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Làn sóng bán tháo mạnh ở nhóm công nghệ: Cổ phiếu vốn hóa lớn SoftBank Group lao dốc 12,53% sau thông tin OpenAI có thể trì hoãn kế hoạch IPO.
-
Trong khi đó, các doanh nghiệp trong ngành bán dẫn như Kioxia Holdings và Taiyo Yuden cũng lần lượt giảm 11,24% và 10,84%, phản ánh xu hướng suy yếu chung của nhóm cổ phiếu phần cứng liên quan đến AI trên toàn khu vực.
-
Độ rộng thị trường vẫn tích cực dù chỉ số giảm sâu: Mặc dù Nikkei 225 giảm mạnh, số lượng cổ phiếu tăng giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo vẫn nhỉnh hơn số cổ phiếu giảm giá, với 1.785 mã tăng so với 1.730 mã giảm.
-
Một số cổ phiếu phòng thủ ghi nhận diễn biến tích cực, nổi bật là: Kao Corp: +4,85%, Haseko, Olympus. Đồng thời, chỉ số biến động Nikkei (Nikkei Volatility Index) cũng hạ nhiệt đáng kể, giảm 22,47% xuống còn 30,77 điểm.
Nasdaq giảm 1,3% trước giờ mở cửa thị trường Mỹ 📉 On Semiconductor lao dốc 13%
Cổ phiếu Trung Quốc rơi vào trạng thái hoảng loạn 🚩 Alibaba giảm 50% so với đỉnh lịch sử
Lịch kinh tế: Tâm điểm là niềm tin tiêu dùng Mỹ và các bài phát biểu của Fed
Tóm tắt thị trường: Châu Á nối dài đà bán tháo của Phố Wall do chi phí phần cứng tăng cao
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.