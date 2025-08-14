Thị trường nổi bật - JP225 (14.08.2025)

Hợp đồng tương lai Nikkei (JP225) đã có một đợt tăng mạnh, đưa chỉ số này lên mức đỉnh lịch sử mới trên mốc 43.000 điểm lvà tiếp tục đi lên trong những phiên gần đây.

Đà tăng trước đó phần nào bị giới hạn bởi tâm lý trái chiều đối với nhóm cổ phiếu blue-chip và các hãng ô tô Nhật Bản. Tuy nhiên, hôm nay nhà đầu tư lại tỏ ra lạc quan về quan hệ thương mại Mỹ–Nhật, được hỗ trợ bởi bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi và kết quả kinh doanh vững chắc từ các doanh nghiệp Nhật.

Khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất cũng có thể tạo thêm động lực tích cực cho các doanh nghiệp Nhật. Dẫn đầu đà tăng là tập đoàn công nghệ SoftBank, Sony Group và các hãng bán dẫn Advantest cùng Renesas Electronics. Cổ phiếu của nhà sản xuất lốp cao cấp Yokohama Rubber và hãng giày thể thao Asics cũng tăng mạnh sau báo cáo lợi nhuận tích cực.

Một rủi ro hiện hữu đối với các nhà xuất khẩu là khả năng đồng yên lên giá, điều này càng có khả năng xảy ra nếu Mỹ tiến hành nhiều đợt cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, nếu nhu cầu hàng hóa Nhật Bản duy trì hoặc tăng, khối lượng đơn hàng mạnh có thể bù đắp tác động bất lợi từ tỷ giá.

Hôm nay, tâm lý thị trường đang ổn định hơn và hoạt động chốt lời xuất hiện, khiến chỉ số giảm hơn 1% và lùi về mức kỷ lục năm 2024. Độ biến động của JP225 có thể gia tăng trước các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Mỹ trong tuần này (PPI, doanh số bán lẻ). Chỉ báo RSI của Nikkei gần đây đã vượt ngưỡng 70 (vùng quá mua) trước khi hạ xuống dưới 65 vào hôm nay. Vào ngày 24/7, RSI cũng trên 70, sau đó chỉ số giảm liên tiếp 4 phiên. Tất nhiên, các mô hình trong quá khứ không đảm bảo sẽ lặp lại trong tương lai.

