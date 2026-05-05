Thị trường nổi bật 📈Liệu Dầu có đạt mức $150? Enverus cảnh báo

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) đang giảm nhẹ sau đợt tăng mạnh hôm thứ Hai, khi nhà đầu tư phản ứng hoảng loạn trước sự leo thang căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến sẽ tổ chức họp báo hôm nay, và thị trường sẽ theo dõi sát sao để tìm tín hiệu leo thang tiếp theo - hợp đồng tương lai có thể tiếp tục biến động mạnh. Giá dầu Brent giảm về quanh 113 USD/thùng sau khi tăng gần 6% vào thứ Hai. Hàng trăm tàu đang tập trung gần Dubai, trong khi một số tàu tránh đi qua Eo biển Hormuz do phản ứng trước nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của Iran.

Mohammad Bagher Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, cảnh báo rằng Iran “thậm chí còn chưa bắt đầu” trong cuộc đối đầu tại Hormuz. “Chúng tôi hiểu rõ rằng việc duy trì hiện trạng là không thể chấp nhận đối với Mỹ; trong khi chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu,” ông viết trên X. Hàn Quốc đang cân nhắc tham gia liên minh nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua Hormuz, trong khi Iran chưa xác nhận cũng không phủ nhận các cuộc tấn công vào trung tâm dầu mỏ tại Fujairah.