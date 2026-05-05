Thị trường nổi bật 📈Liệu Dầu có đạt mức $150? Enverus cảnh báo

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) đang giảm nhẹ sau đợt tăng mạnh hôm thứ Hai, khi nhà đầu tư phản ứng hoảng loạn trước sự leo thang căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến sẽ tổ chức họp báo hôm nay, và thị trường sẽ theo dõi sát sao để tìm tín hiệu leo thang tiếp theo - hợp đồng tương lai có thể tiếp tục biến động mạnh. Giá dầu Brent giảm về quanh 113 USD/thùng sau khi tăng gần 6% vào thứ Hai. Hàng trăm tàu đang tập trung gần Dubai, trong khi một số tàu tránh đi qua Eo biển Hormuz do phản ứng trước nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của Iran.
Mohammad Bagher Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, cảnh báo rằng Iran “thậm chí còn chưa bắt đầu” trong cuộc đối đầu tại Hormuz. “Chúng tôi hiểu rõ rằng việc duy trì hiện trạng là không thể chấp nhận đối với Mỹ; trong khi chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu,” ông viết trên X. Hàn Quốc đang cân nhắc tham gia liên minh nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua Hormuz, trong khi Iran chưa xác nhận cũng không phủ nhận các cuộc tấn công vào trung tâm dầu mỏ tại Fujairah.
Các điểm chính
Dầu giữ phần lớn mức tăng mạnh sau khi căng thẳng Trung Đông leo thang, nơi Hoa Kỳ và Iran đã giao tranh gần Eo biển Hormuz, với WTI quanh 105 USD/thùng sau khi tăng hơn 4%.
Vào thứ Hai (4/5), quân đội Mỹ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran trong khi hộ tống hai tàu treo cờ Mỹ qua tuyến đường chiến lược này, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ. Đồng thời, một cảng dầu tại Fujairah bị tấn công, làm dấy lên lo ngại về an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.
Mỹ đã cố gắng mở hành lang qua Hormuz cho các tàu bị mắc kẹt do xung đột, nhưng những hành động này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 tuần giữa Washington và Tehran. Theo Eurasia Group, nếu không có thỏa thuận Mỹ–Iran, eo biển có khả năng tiếp tục bị đóng, kéo theo áp lực tăng giá dầu.
CEO Chevron, Mike Wirth, cho biết nguồn cung dầu toàn cầu đang “thắt chặt” do việc đóng cửa Hormuz. Giá dầu Mỹ đã tăng hơn 80% từ đầu năm do xung đột làm mất đi hàng triệu thùng nguồn cung.
Eo biển Hormuz hiện gần như đóng cửa đối với phần lớn tàu thuyền, với một số giếng dầu trong khu vực phải ngừng hoạt động. Tuyến đường này đang chịu “phong tỏa kép”: Iran cố gắng chặn luồng vận chuyển, trong khi Mỹ ngăn các tàu đi đến hoặc rời khỏi Iran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Washington “đang tiến triển”, nhưng cảnh báo Mỹ và UAE không nên bị kéo trở lại xung đột. Ông nhấn mạnh rằng các diễn biến tại Hormuz cho thấy “không có giải pháp quân sự cho một cuộc khủng hoảng chính trị”. Donald Trump gần đây cho rằng cuộc chiến có thể kéo dài thêm 2–3 tuần.
Carl Larry từ Enverus nhận định giá dầu có thể “tăng dần” khi kịch bản leo thang vẫn là cơ sở và triển vọng hòa bình đang mờ dần.
Chi phí năng lượng tăng đang làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng chậm lại. Nhà đầu tư ngày càng phòng ngừa rủi ro trong kịch bản Cục Dự trữ Liên bang có thể phải thay đổi lập trường và tăng lãi suất để kiểm soát giá cả.
Brent crude OIL (khung thời gian D1)
Giá dầu đang trong xu hướng tăng dần, và nếu nhịp tăng cuối tháng 2 (đạt đỉnh đầu tháng 4) lặp lại theo mô hình 1:1, thì kịch bản tiến tới 150 USD/thùng là không thể loại trừ. Ngược lại, vùng 113–118 USD là khu vực có thể xuất hiện chốt lời mạnh, do đây là vùng đỉnh nhiều năm và làm tăng rủi ro biến động hai chiều. Hỗ trợ động lượng quan trọng nằm tại EMA 50 ngày, hiện gần mốc tâm lý 100 USD. Nếu căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang - và lan sang Bab el-Mandeb cũng như hệ thống đường ống Đông–Tây và hạ tầng Biển Đỏ - thì kịch bản dầu đạt 150 USD trong năm nay là hoàn toàn thực tế. Hiện tại, dù giá dầu ở mức 113 USD, vẫn chưa có dấu hiệu nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu, theo phân tích từ Morgan Stanley.
Lịch kinh tế: ISM Dịch vụ Mỹ và báo cáo JOLTS là tâm điểm
