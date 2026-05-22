Thị trường nổi bật 🚨Lúa mì giảm khi dự báo mưa tại Mỹ cải thiện triển vọng mùa vụ

Thị trường lúa mì gần đây đã bước vào giai đoạn tăng rất mạnh sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố dự báo cực kỳ yếu đối với vụ lúa mì vụ đông niên vụ 2026/27. Quy mô điều chỉnh giảm đã khiến ngay cả những bên tham gia thị trường bi quan nhất cũng bất ngờ và kích hoạt một đợt tăng mạnh trên thị trường hợp đồng tương lai. Dù vậy, hợp đồng tương lai lúa mì CBOT gần đây đã quay trở lại dưới mốc 650.

Mặt khác, theo ADM Investor Services, lượng mưa xuất hiện tại các khu vực trồng trọt trọng điểm của Mỹ đã phần lớn xoa dịu những lo ngại trước đó về tình trạng nguồn cung ngũ cốc bị thắt chặt. Nhu cầu mua tiềm năng từ Trung Quốc hiện đang bị lấn át bởi điều kiện thời tiết cải thiện trên khắp nước Mỹ.

Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ (NOAA) dự báo lượng mưa cao hơn mức trung bình tại khu vực Great Plains trong 8 đến 14 ngày tới, qua đó cải thiện triển vọng mùa vụ. Trong khi đó, AgResource cho biết các nhà đầu cơ lớn đang giảm vị thế mua trước kỳ nghỉ cuối tuần và trong bối cảnh bất ổn chính trị tiếp diễn.

Vấn đề mùa vụ và hoạt động đầu cơ?

Vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là tình hình thời tiết mang tính “thảm họa” tại khu vực phía nam đồng bằng nước Mỹ. Nhiều tháng hạn hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các khu vực sản xuất lúa mì vụ đông đỏ cứng, đặc biệt là miền tây Kansas, phía đông Colorado và khu vực Panhandle. USDA dự báo tổng sản lượng lúa mì vụ đông của Mỹ chỉ đạt 1,048 tỷ giạ, giảm 25% so với mùa trước và là mức thấp nhất kể từ năm 1965. Đáng chú ý, ước tính ban đầu của USDA thấp hơn khoảng 160 triệu giạ so với dự báo trung bình của các nhà phân tích.

Lúa mì vụ đông đỏ cứng chịu tác động nặng nề nhất. Sản lượng phân khúc này được ước tính ở mức 514,8 triệu giạ, giảm tới 36% so với cùng kỳ năm trước. Tại Kansas - bang trọng điểm sản xuất lúa mì của Mỹ - USDA dự báo năng suất trung bình chỉ đạt 37 giạ/mẫu Anh, so với mức 51 giạ một năm trước.

Thị trường đã phản ứng với tình trạng mùa vụ xấu đi từ đầu năm, nhưng báo cáo tháng 5 của USDA đã kích hoạt nhịp tăng mới nhất. Nếu triển vọng nguồn cung tiếp tục xấu đi, thị trường có thể tiếp tục kéo dài xu hướng tăng giá.

Về mặt cơ bản, thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ cán cân cung cầu toàn cầu. USDA dự báo sản lượng thu hoạch giảm không chỉ ở Mỹ mà còn tại các nước xuất khẩu lớn như Argentina, Australia và Canada. Kết quả là tồn kho lúa mì toàn cầu dự kiến giảm khoảng 1,5%, trong khi tồn kho cuối kỳ của Mỹ được dự báo giảm 17% xuống còn 775 triệu giạ - mức thấp nhất trong ba năm.

Tuy nhiên, nghịch lý là giá tăng cao đang bắt đầu làm suy giảm khả năng cạnh tranh của lúa mì Mỹ trên thị trường xuất khẩu. Đợt tăng mùa xuân đã đẩy giá lúa mì vụ đông của Mỹ cao hơn đáng kể so với nguồn cung từ Nga. USDA dự báo xuất khẩu lúa mì của Mỹ trong niên vụ 2026/27 sẽ giảm 15% so với mức đỉnh của 5 năm đạt được ở mùa trước, xuống còn 762 triệu giạ.

Đồng thời, USDA ước tính giá trung bình mà nông dân Mỹ nhận được sẽ tăng lên 6,50 USD/giạ, cao hơn 1,50 USD so với niên vụ 2025/26. Điều này tạo ra cơ hội bán hàng hấp dẫn cho các nhà sản xuất.

Biến động giá hiện tại phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động của các quỹ đầu cơ. Nhiều quỹ trước đó nắm giữ lượng lớn vị thế bán khống đối với lúa mì, và hoạt động đóng vị thế bán mạnh có thể gây ra biến động giá cực kỳ lớn. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các đợt tăng của lúa mì thường nhanh chóng hạ nhiệt, bởi các quỹ đầu tư thường không muốn duy trì vị thế mua trong thời gian dài.

WHEAT (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Nguồn: NOAA