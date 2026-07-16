Thị trường nổi bật: Nasdaq giảm 0,6% bất chấp báo cáo của TSMC vượt kỳ vọng lợi nhuận

Bất chấp kết quả kinh doanh quý II bùng nổ và việc nâng triển vọng cả năm của TSMC, hợp đồng tương lai Nasdaq vẫn đang giảm điểm. Đây là phản ứng "bán khi có tin tốt" điển hình đối với TSMC, nhưng còn bị khuếch đại mạnh bởi sự leo thang địa chính trị đột ngột và nghiêm trọng tại Vịnh Ba Tư. Cú sốc kép từ sự mệt mỏi về định giá và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng mới đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang trạng thái "risk-off" trên các thị trường toàn cầu, đồng thời làm gia tăng sự hoài nghi vốn đã xuất hiện đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.

Phân tích kỹ thuật: US100 (khung H1)

Đợt điều chỉnh sau báo cáo lợi nhuận và căng thẳng địa chính trị đã kéo US100 xuống dưới các đường trung bình động hàm mũ ngắn và trung hạn (EMA 10 tại 29.675,34; EMA 30 tại 29.727,24; EMA 100 tại 29.731,29). Chỉ số đã phá xuống dưới mốc Fibonacci thoái lui 61,8% (29.632,59) và đang nhanh chóng tiến về vùng kỹ thuật then chốt: đường xu hướng tăng nối các đáy hình thành trong tháng 7, đồng thời trùng với mức Fibonacci 78,6% (29.524,67). RSI (14) đã giảm xuống 37,6, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đang chiếm ưu thế nhưng cũng báo hiệu thị trường đang tiến gần vùng quá bán. Phe mua cần bảo vệ vùng hỗ trợ của đường xu hướng chính này để tránh một nhịp điều chỉnh sâu hơn về mức Fibonacci 100,0% tại 29.387,19.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối hợp đồng tương lai Nasdaq (US100) hôm nay?

Áp lực bán trong phiên sáng phản ánh tác động từ báo cáo lợi nhuận của TSMC, vốn không đủ sức vực dậy nhóm bán dẫn vốn đã chịu tâm lý tiêu cực (chỉ số Philadelphia Semiconductor đã giảm 2% trong phiên hôm qua). Quá trình tái định vị này đang diễn ra nhanh hơn khi xung đột leo thang tại Trung Đông khiến thị trường chú ý nhiều hơn đến tính mong manh của chuỗi cung ứng silicon toàn cầu vốn đang trong tình trạng thiếu hụt.

Kết quả kinh doanh quý II và triển vọng của TSMC:

Lợi nhuận ròng kỷ lục: TSMC ghi nhận lợi nhuận ròng quý II đạt mức kỷ lục 706,56 tỷ Đài tệ (tăng 23,4% so với quý trước), dễ dàng vượt ước tính 632,64 tỷ Đài tệ của LSEG SmartEstimates và dự báo đồng thuận 623,73 tỷ Đài tệ của Bloomberg.

Tăng trưởng doanh thu: Doanh thu quý II tăng 36% so với cùng kỳ năm trước lên 1,27 nghìn tỷ Đài tệ (khoảng 39,45 tỷ USD), vượt kỳ vọng thị trường.

Biên lợi nhuận ấn tượng: Hiệu quả hoạt động tiếp tục ở mức rất cao, với biên lợi nhuận gộp tăng lên 67,7% (so với kỳ vọng 67,1%) và biên lợi nhuận hoạt động đạt 60,3% (so với kỳ vọng 58,6%).

Triển vọng quý III tích cực: Nhà sản xuất chip dự báo doanh thu quý III đạt từ 44,6 đến 45,8 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 43,11 tỷ USD. Biên lợi nhuận gộp quý III được kỳ vọng dao động trong khoảng 65%–67%.

Nâng triển vọng cả năm: Nhấn mạnh nhu cầu rất lớn trong tương lai, TSMC đã nâng kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 lên 60–64 tỷ USD (so với mức 52–56 tỷ USD trước đó). Đồng thời, công ty cũng nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm tính theo USD lên "hơn 40%", thay vì mức "trên 30%" trước đây.

Bức tranh lớn hơn về AI:

Nhu cầu phần cứng AI trong thực tế: Với vai trò là đối tác sản xuất chính của Nvidia, Apple, AMD và Broadcom, doanh thu kỷ lục của TSMC là thước đo rất chính xác cho thấy làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI vẫn đang diễn ra với tốc độ rất cao.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn kéo dài: Sự thiếu hụt mang tính cấu trúc đối với các loại chip tiên tiến nhất vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết. CEO C.C. Wei gần đây cảnh báo rằng công ty sẽ không thể xây dựng đủ công suất để đáp ứng nhu cầu từ khách hàng Mỹ trong nhiều năm tới, ngay cả khi các cơ sở sản xuất mới tại Mỹ (bao gồm khoản đầu tư khoảng 265 tỷ USD vào khu phức hợp tại Arizona) đi vào hoạt động. Tình trạng này cũng được xác nhận bởi SK Hynix, khi hãng dự báo tình trạng thiếu bộ nhớ băng thông cao (HBM) sẽ còn kéo dài sau năm 2030.

Lo ngại về chi tiêu quá mức và định giá: Mặc dù các yếu tố cơ bản vẫn rất tích cực, phản ứng tiêu cực ngay lập tức của Nasdaq cho thấy thị trường ngày càng hoài nghi. Với việc các hyperscaler như Meta và các đối thủ dự kiến chi hơn 725 tỷ USD cho hạ tầng AI chỉ trong năm nay, nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng các công ty này có thể đang xây dựng quá nhiều công suất so với doanh thu thực tế trong tương lai. Do phần lớn khoản đầu tư này được tài trợ bằng lượng nợ doanh nghiệp ngày càng lớn, cổ phiếu công nghệ vẫn rất nhạy cảm với áp lực định giá.

Căng thẳng địa chính trị tại Vịnh Ba Tư: