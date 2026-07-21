Thị trường nổi bật 🔼Nasdaq tăng 1,2% khi nhóm cổ phiếu bán dẫn hồi phục

Nhà đầu tư trở nên thận trọng trước đà tăng của giá dầu, đồng thời áp lực bán tiếp tục xuất hiện ở nhóm cổ phiếu liên quan đến hạ tầng AI, khiến tâm lý trên Nasdaq suy yếu. Hiện chỉ số đã giảm khoảng 6,5% so với đỉnh gần nhất và vẫn chưa bước vào một nhịp điều chỉnh kỹ thuật đáng kể.

Những điểm đáng chú ý

Cổ phiếu công nghệ tại châu Á đồng loạt hồi phục, dẫn đầu là Kospi của Hàn Quốc và Nikkei 225 của Nhật Bản, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu cũng đang phát tín hiệu mở cửa tích cực.

Báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của ASML và TSMC – hai trụ cột quan trọng của làn sóng AI – tiếp tục cho thấy động lực tăng trưởng rất mạnh và hoạt động kinh doanh vẫn đang mở rộng nhanh chóng.

Goldman Sachs cảnh báo rằng nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đến cuối năm, giá dầu Brent có thể tăng lên vùng 120 USD/thùng.

Các kênh ngoại giao cho biết đang diễn ra các cuộc đàm phán về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ tạm thời hạ nhiệt.

P/E dự phóng của S&P 500 hiện chỉ cao hơn nhẹ so với mức trung bình 5 năm, cho thấy định giá thị trường vẫn tương đối gần các ngưỡng lịch sử dù chỉ số đã tăng mạnh.

Theo FactSet, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của các doanh nghiệp trong S&P 500 được kỳ vọng tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước trong quý này, trong khi bản thân chỉ số chỉ tăng khoảng 18% trong cùng giai đoạn.

Biến động của Nasdaq 100 nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao trong tuần này khi Tesla và Alphabet sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Tư.

Trước khi thị trường Mỹ mở cửa, 3M và Charles Schwab sẽ công bố báo cáo tài chính quý. Trong khi đó, lịch kinh tế Mỹ hôm nay khá nhẹ và không có dữ liệu vĩ mô quan trọng đủ sức tạo biến động lớn cho thị trường.

Sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển dần sang mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, diễn biến quan hệ Mỹ - Iran và tâm lý địa chính trị tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Intel sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm. Báo cáo này có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhóm cổ phiếu bán dẫn, vốn đã chịu áp lực rất lớn trong những tuần gần đây.

Biểu đồ US100 (khung thời gian D1)

Kể từ đợt bán tháo do chiến tranh thương mại và sự suy yếu của động lực thị trường trong giai đoạn tháng 2 đến tháng 4/2025, chỉ số Nasdaq 100 chỉ có rất ít lần duy trì giao dịch dưới đường EMA 50 ngày (đường màu cam) trong hơn một tuần. Ngoại lệ đáng chú ý là tháng 3/2026, khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang. Ngoài giai đoạn đó, chỉ số đều nhanh chóng quay trở lại phía trên đường trung bình này chỉ sau vài phiên giao dịch. Nếu kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại, phe mua sẽ cần đưa chỉ số vượt qua các vùng kháng cự quan trọng tại 29.500 điểm và 30.000 điểm. Trong khi đó, vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 28.900–29.000 điểm, nơi lực mua đã nhiều lần xuất hiện trước đây. Nếu vùng này bị phá vỡ một cách dứt khoát, chỉ số có thể giảm sâu hơn về khu vực 26.500 điểm, tương ứng với vùng đỉnh được thiết lập vào tháng 1/2026.

Nguồn: xStation 5