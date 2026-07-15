Thị trường nổi bật: NZDUSD

Khởi đầu tháng 7 đầy biến động về địa chính trị đã hỗ trợ nhóm tiền tệ hàng hóa (trong đó có đồng krone Na Uy). Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu trong nhóm G10 lại thuộc về đồng đô la New Zealand (NZD), điều có thể khiến nhiều người bất ngờ. Đồng tiền này đã tăng gần 2,5% so với USD trong hai tuần qua.

Điều gì đứng sau mức tăng mạnh này?

Yếu tố cốt lõi, như thường lệ, đến từ động thái của ngân hàng trung ương. Ngày 8/7, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên mức 2,5%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên tại New Zealand trong hơn ba năm.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là quyết định tăng lãi suất (vốn đã được thị trường phần lớn phản ánh trước đó), mà còn là thông điệp đi kèm.

Quyết định được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên. Trong cuộc họp trước vào tháng 5, kết quả bỏ phiếu là 3-3 và chỉ được quyết định nhờ lá phiếu của Thống đốc mới Anna Breman.

Kinh tế trưởng của RBNZ, Paul Conway, nhấn mạnh rõ ràng các rủi ro lạm phát do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Trong thông cáo, RBNZ cho biết: "Mặc dù nhiều khả năng sẽ còn các đợt tăng lãi suất trong những cuộc họp tới, thời điểm cụ thể vẫn còn rất khó xác định."

Các nghiên cứu của RBNZ cho thấy sau thời gian dài lạm phát ở mức cao, doanh nghiệp New Zealand có xu hướng chuyển ngay chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng và ít sẵn sàng giảm giá khi chi phí đầu vào giảm.

Do đó, kịch bản cơ sở của thị trường hiện là RBNZ sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 9 và thêm một lần nữa vào tháng 10 hoặc tháng 12. Khi đó, lãi suất điều hành (OCR) sẽ đạt 3%, mức mà RBNZ hiện coi là lãi suất trung lập.

Điều gì đang chờ phía trước?

Vẫn còn khá nhiều thời gian trước cuộc họp tháng 9.

Trong thời gian đó, báo cáo lạm phát quý II sẽ được công bố. Đồng thuận thị trường dự báo lạm phát toàn phần sẽ tăng đáng kể, nhiều khả năng lên khoảng 4%.

Sau khi PMI sản xuất tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021 (59,7), các số liệu về sản xuất cũng sẽ rất đáng chú ý.

Dữ liệu từ Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, chiếm gần 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này (chủ yếu là sữa, thịt, gỗ và trái cây) – cũng sẽ có vai trò quan trọng.

Dữ liệu kinh tế tích cực hơn từ Trung Quốc thường đồng nghĩa với nhu cầu lớn hơn đối với các sản phẩm nhập khẩu từ New Zealand.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các số liệu vừa công bố hôm nay không thực sự khả quan. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, chỉ đạt 4,3% so với cùng kỳ.

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn chịu áp lực từ khủng hoảng bất động sản, nhu cầu nội địa yếu và đầu tư giảm (giảm 5,7% YoY trong nửa đầu năm).

Diễn biến của chính đồng USD – vốn đang chờ thêm các thông tin về địa chính trị cũng như quyết định của FOMC trong tháng 9 – cũng sẽ đóng vai trò quan trọng.

Thị trường hiện không thực sự kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất, vì vậy trọng tâm sẽ nằm ở thông điệp chính sách. Kevin Warsh vẫn giữ lập trường khá khó đoán, nên các cuộc họp báo sắp tới nhiều khả năng sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Phân tích kỹ thuật

Hình 1: NZDUSD [D1] (08.07.2025 - 15.07.2026)

Nguồn: xStation, 15.07.2026

Cặp NZD/USD đã bứt phá khỏi xu hướng giảm và hiện đang kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng. Giá đã vượt lên trên mức Fibonacci thoái lui 50% và đang dao động quanh đường trung bình động 150 ngày. Chỉ báo MACD cũng đang phát tín hiệu ủng hộ đà tăng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã tăng lên mức 63,4, xác nhận phe mua đang chiếm ưu thế rõ rệt, đồng thời cho thấy thị trường vẫn chưa bước vào vùng quá mua cực đoan (trên 70).