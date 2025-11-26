Thị trường nổi bật: NZDUSD (26.11.2025)

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã cắt giảm lãi suất cơ bản (OCR) thêm 25 điểm cơ bản xuống còn 2,25%, đúng như kỳ vọng, nhiều khả năng đánh dấu bước cuối cùng của chu kỳ nới lỏng bắt đầu từ năm 2024.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát CPI đang ở mức 3%, sát ngưỡng trên của mục tiêu 1–3%. Các dự báo cho thấy lạm phát sẽ giảm về khoảng 2% vào giữa năm 2026. Nền kinh tế New Zealand đã giảm 0,9% trong quý II, tuy nhiên RBNZ cho rằng mức sụt giảm này chủ yếu do các yếu tố tạm thời và biến động theo mùa. Các dự báo mới nhất cho thấy nền kinh tế sẽ phục hồi vừa phải. Ủy ban đã bỏ phiếu 5-1 ủng hộ việc giảm 25 điểm cơ bản, đồng thời nhấn mạnh các quyết định trong tương lai sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát và hoạt động kinh tế.

Trong cuộc họp báo, quyền Thống đốc Christian Hawkesby mô tả quyết định này là bước khởi đầu cho việc quay lại một môi trường chính sách tiền tệ “nhàm chán” hơn. Ông kỳ vọng rằng đến năm 2026, RBNZ sẽ không còn xuất hiện trên trang nhất các tờ báo, lạm phát tiến gần mức 2% và tăng trưởng kinh tế trở lại bình thường. Hawkesby nhấn mạnh rằng rủi ro đối với triển vọng kinh tế hiện ở trạng thái cân bằng: lạm phát toàn cầu và bất ổn chính trị vẫn là thách thức, nhưng kỳ vọng lạm phát trong nước đang được neo chặt hơn và thị trường lao động có dấu hiệu ổn định. Ông cho biết mọi lựa chọn vẫn “được đặt lên bàn,” nhưng kịch bản cơ bản cho thấy sẽ không có thêm đợt cắt giảm nào.

Thị trường đã diễn giải việc cắt giảm lãi suất mang tính ôn hòa kết hợp với giọng điệu cân bằng là ít “bồ câu” hơn dự kiến, khiến đồng đô la New Zealand tăng mạnh. Sau thông báo và họp báo, NZD tăng khoảng 1,10% so với USD, trở thành đồng tiền mạnh nhất trong rổ G10. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng chu kỳ nới lỏng đang đi đến hồi kết và RBNZ đang phát tín hiệu về sự ổn định vĩ mô.