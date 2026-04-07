Thị trường nổi bật: OIL (07.04.2026)

Dầu thô vẫn là tài sản then chốt trong tuần này, và mỗi tiêu đề từ Trung Đông đều ngay lập tức kích hoạt những biến động giá mạnh. WTI đang tiến gần mức 116 USD/thùng, mức cao nhất trong một tháng, trong khi hợp đồng Brent tháng 6 đã vượt mốc 111 USD. Saudi Aramco đã thiết lập giá bán chính thức (OSP) cho dầu Arab Light tại thị trường châu Á với mức chênh lệch kỷ lục 19,50 USD so với chuẩn Oman/Dubai, so với chỉ 2,50 USD cách đây một tháng. Hôm nay vào lúc 12:00 GMT (thứ Tư, 3:00 sáng giờ Ba Lan), một trong những “tối hậu thư” của Trump đối với Iran liên quan đến Eo biển Hormuz sẽ hết hạn. Ông đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của nước này, đồng thời lại tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang “tiến triển tốt.” The Wall Street Journal đưa tin rằng Washington đang tích cực lên kế hoạch cho các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, và Israel đã phê duyệt danh sách mục tiêu cập nhật như một phương án dự phòng, khiến thị trường duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Làm gia tăng tâm lý tiêu cực là vụ tấn công bằng tên lửa vào trung tâm hóa dầu của Saudi tại Jubail — các cơ sở chiếm khoảng 7% GDP của nước này — dù hệ thống phòng thủ tên lửa của Riyadh đã đánh chặn thành công toàn bộ 7 tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, bức tranh cơ bản vẫn phức tạp hơn nhiều so với diễn biến giá. Trong những ngày gần đây, số lượng tàu đi qua Eo biển Hormuz đã cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi xung đột bắt đầu, nhờ các thỏa thuận song phương giữa Iran với Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Philippines và Malaysia, dù các vấn đề liên quan đến bảo hiểm tàu và chi tiết thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Giá dầu phản ứng với các thông tin này với mức biến động thấp hơn so với vài ngày trước, khi thị trường đã bước vào vùng nguồn cung mạnh và dần phản ánh khả năng mở lại một phần tuyến vận chuyển. OPEC+ đã đồng ý trong cuộc họp cuối tuần tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5, nhưng chỉ sau khi Eo biển được mở lại, điều này hạn chế tiềm năng tăng giá trong kịch bản hạ nhiệt căng thẳng. Nga — đang đối mặt với các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng dầu mỏ — vẫn là một yếu tố quan trọng phía cung, tương tự như việc Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và UAE đã cắt giảm đáng kể sản lượng. Mọi ánh nhìn hiện đang hướng về Washington và Tehran trong tối nay — thị trường gần như bị chi phối bởi chỉ một dòng tweet có thể tóm gọn toàn bộ vấn đề về “tối hậu thư” được truyền thông nhắc đến.

Tất cả ba đường trung bình động quan trọng — EMA 50 ngày, EMA 100 ngày và EMA 200 ngày — vẫn đang tập trung trong vùng 74–79 USD, điều này có nghĩa là giá hiện tại đang giao dịch cao hơn hơn 45% so với các mức trung bình dài hạn, một mức chênh lệch cực kỳ lớn so với chuẩn lịch sử. Chỉ báo RSI(14) hiện ở mức cao tới 86,67 — vùng quá mua, vượt rõ rệt các đỉnh RSI ghi nhận trong năm 2022. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những bất ổn xoay quanh kết quả chưa rõ ràng của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không cho phép áp lực nhu cầu đối với hàng hóa này suy giảm. Nguồn: xStation