Thị trường nổi bật: OIL (18.08.2025)

Giá dầu đã cố gắng phục hồi sau cú giảm mạnh vào đầu phiên châu Á, nhưng khi phiên châu Âu mở cửa và những bình luận đầu tiên của Trump xuất hiện sau khi Zelensky đến Washington, phe bán lại nỗ lực củng cố xu hướng giảm của mặt hàng năng lượng chủ chốt này.

Đợt suy giảm mới chủ yếu xuất phát từ việc Trump dành cho Putin sự đón tiếp khá nồng ấm tại Alaska. Trước thượng đỉnh, thị trường đã có một nhịp hồi nhẹ do đồn đoán rằng Nhà Trắng có thể áp lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga nếu đàm phán thất bại. Trên bàn cân khi đó là các biện pháp trừng phạt nhắm vào hai nhà xuất khẩu lớn nhất của Nga (Rosneft và Lukoil), cũng như các mức thuế mới đối với các nước nhập khẩu dầu.

Tuy nhiên, leo thang đã không xảy ra. Tuyên bố về một cuộc gặp “mang tính xây dựng” đã giảm áp lực lên nguồn thu chủ chốt của Điện Kremlin. Trump không những không áp thêm thuế đối với Nga mà còn rút lại ý định đánh thuế bổ sung đối với Trung Quốc về nhập khẩu dầu Nga. Đối với thị trường, động thái này làm giảm lo ngại về sự gián đoạn lớn hơn đối với thương mại toàn cầu — đặc biệt sau khi mức thuế đột ngột tăng lên 50% với Ấn Độ gần đây — bởi nhắm vào Trung Quốc sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày vừa được gia hạn.

Xu hướng tiếp theo sẽ phần lớn phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán hôm nay giữa Trump và Zelensky. Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng “Crimea và NATO không nằm trong bàn đàm phán dành cho Ukraine”, một phát biểu được nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev hoan nghênh, đồng thời cũng đặt trần cho kỳ vọng của Zelensky.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh rằng ông không thể chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ, trong khi Trump lại tỏ ra mềm mỏng hơn, bình luận rằng “Zelensky, nếu muốn, có thể tiếp tục chiến đấu.” Việc không đạt được đột phá trong đàm phán hôm nay — cùng với việc Trump rút lại các biện pháp trừng phạt đối với Nga — nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng giảm của giá dầu, vốn dĩ vẫn gây tổn hại đến tài chính của Điện Kremlin.

DẦU mở rộng đà giảm thêm 0,75% bất chấp nỗ lực phục hồi trong phiên châu Á. Tuy nhiên, lực mua vẫn còn khá yếu, giá vẫn nằm dưới đường EMA30 ngắn hạn (màu tím nhạt) suốt 11 ngày liên tiếp. Yếu tố then chốt cho khả năng giảm sâu hơn sẽ là phép thử đối với ngưỡng hỗ trợ quanh mức 63,40. Nguồn: xStation5