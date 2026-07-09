Thị trường nổi bật🚩 Oil

Dầu Brent (OIL) đã tăng mạnh sau đợt leo thang căng thẳng mới nhất tại Trung Đông. Tuy nhiên, bất chấp các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran và các đòn đáp trả của Tehran vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, thị trường dầu mỏ vẫn duy trì trạng thái tương đối bình tĩnh. Hợp đồng dầu Brent đã phục hồi hơn 10% từ mức đáy gần đây, nhưng đà tăng gần như dừng lại chính xác tại mức thoái lui Fibonacci 23,6% của nhịp giảm trong tháng 5 năm nay, quanh 80,7 USD/thùng. Xét về mặt kỹ thuật, vùng giá này có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh giảm mới, với khu vực 73–75 USD/thùng nổi lên là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Ngược lại, nếu giá bứt phá dứt khoát lên trên vùng này, xác suất tiến tới 84–87 USD/thùng sẽ tăng lên, nơi đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200) hội tụ với mức thoái lui Fibonacci 38,2%.

OIL (D1)

Nguồn: xStation 5

Biểu đồ dưới đây minh họa cấu trúc kỳ hạn (term structure) của hợp đồng tương lai dầu Brent, cụ thể là chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai tháng gần nhất (C01) và hợp đồng kỳ hạn xa hơn nhiều (C013). Mức chênh lệch hiện tại khoảng 4,5 USD/thùng cho thấy, mặc dù đã giảm đáng kể so với các mức đỉnh của năm nay, thị trường vẫn đang phản ánh tình trạng nguồn cung ngắn hạn khá thắt chặt.

Đường màu đỏ thể hiện chênh lệch giá giữa hợp đồng tháng gần nhất và hợp đồng kỳ hạn dài hơn. Hiện mức chênh lệch vào khoảng 4,49 USD/thùng. Chênh lệch dương đồng nghĩa với việc hợp đồng tháng gần giao dịch ở mức giá cao hơn hợp đồng kỳ hạn xa hơn, cho thấy thị trường đang ở trạng thái backwardation. Điều này thường phản ánh nguồn cung vật chất khan hiếm hoặc nhu cầu rất mạnh đối với dầu giao ngay trong ngắn hạn.

Khoảng chênh lệch càng lớn, mức phí mà các nhà giao dịch sẵn sàng trả cho việc nhận hàng ngay càng cao. Đây cũng là lý do giải thích cho các đợt tăng mạnh của chênh lệch sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022 và một lần nữa trong giai đoạn căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran vào năm 2026.

Khi chênh lệch thu hẹp về 0 hoặc chuyển sang âm, thị trường sẽ chuyển sang trạng thái contango, tức là các hợp đồng kỳ hạn dài giao dịch ở mức giá cao hơn hợp đồng tháng gần. Cấu trúc này thường phản ánh nguồn cung dồi dào, tồn kho ở mức cao hoặc kỳ vọng nhu cầu suy yếu. Tuy nhiên, đó không phải là trạng thái của thị trường hiện nay.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Biểu đồ cuối cùng so sánh diễn biến giá dầu Brent trong các sự kiện địa chính trị lớn, thể hiện mức sinh lời từ 50 ngày trước đến 200 ngày sau mỗi sự kiện. Mặc dù một số cuộc xung đột, chẳng hạn như Chiến tranh Vùng Vịnh hay cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã tạo ra các đợt tăng giá kéo dài của dầu mỏ, nhưng nhiều sự kiện khác chỉ gây ra các đợt tăng giá ngắn hạn trước khi nhanh chóng hạ nhiệt theo thời gian. Cho đến nay, xung đột Israel - Iran chỉ tạo ra mức tăng tương đối khiêm tốn nếu so với các cú sốc địa chính trị lớn trước đây. Trung bình, các sự kiện địa chính trị chỉ tạo ra mức tăng dài hạn khá hạn chế đối với giá dầu, điều này được phản ánh qua đường lợi nhuận trung bình tương đối đi ngang trên biểu đồ. Điều đó cho thấy rằng, trừ khi các gián đoạn nguồn cung kéo dài trong thời gian dài, rủi ro địa chính trị đơn thuần thường không đủ để duy trì một thị trường giá lên bền vững đối với dầu thô.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research