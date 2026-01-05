Thị trường nổi bật - OIL.WTI 🔎

Các sự kiện diễn ra vào cuối tuần tại Venezuela đã làm rung chuyển dòng tin tức toàn cầu, tuy nhiên tác động đến thị trường tài chính cho đến nay vẫn còn hạn chế. Tại thời điểm viết bài, giá dầu, kim loại quý và đồng USD đều ghi nhận mức tăng nhẹ.

Tổng thống Maduro đã bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Ông Trump tuyên bố Mỹ hiện đã có “quyền tiếp cận đầy đủ” đối với các nguồn tài nguyên của Venezuela và mong muốn các công ty dầu khí Mỹ quay trở lại quốc gia này.

Thiệt hại cơ sở hạ tầng được ghi nhận là không đáng kể, chủ yếu tại cảng La Guaira, trong khi sản lượng của PDVSA vẫn được duy trì.

Ban đầu, giá dầu giảm khoảng 0,73% xuống 56,30 USD/thùng, nhưng sau đó phục hồi trở lại và hiện giao dịch quanh mức 57,45 USD. Thị trường đang cố gắng định giá khả năng dòng vốn nước ngoài chảy vào Venezuela cũng như viễn cảnh Mỹ tham gia tái thiết ngành dầu khí vốn đã xuống cấp nghiêm trọng của nước này. Hiện nay, Venezuela chỉ chiếm khoảng 1% sản lượng dầu toàn cầu sau nhiều năm chịu lệnh trừng phạt và thiếu đầu tư, dù quốc gia này nắm giữ khoảng 17% trữ lượng dầu của thế giới. Các báo cáo về những sáng kiến đầu tư - bao gồm quỹ 2 tỷ USD do cựu lãnh đạo Chevron Ali Moshiri dẫn dắt - đã củng cố kỳ vọng rằng sản lượng có thể dần tăng lên trong dài hạn. Cổ phiếu các “ông lớn” dầu khí Mỹ cũng tăng mạnh, trong đó Chevron tăng 7,70% và Exxon Mobil tăng 4,45%, nhờ đồn đoán rằng họ có thể tham gia vào quá trình tái thiết hạ tầng dầu khí tại Venezuela. Tuy nhiên, xét một cách thực tế, việc khôi phục sản lượng sẽ cần nhiều năm đầu tư tốn kém vào giếng dầu, nhà máy lọc dầu và hệ thống vận chuyển. Một số ước tính cho rằng nguồn cung tăng đáng kể khó có thể xuất hiện trước năm 2030 hoặc muộn hơn.

Chính vì triển vọng dài hạn như vậy, thị trường đánh giá tác động nguồn cung trong ngắn hạn là không đáng kể. Nhiều nhận định trong ngành cho rằng việc tái thiết ngành dầu khí Venezuela là “một dự án rất dài hạn”, có thể gặp nhiều trở ngại trước khi mang lại kết quả thực sự - điều này đã giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ dư cung ngay lập tức. Đồng thời, OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp cuối tuần, qua đó ổn định triển vọng cung trong quý I/2026.

Tóm lại, các diễn biến cuối tuần hiện tại mang tính chính trị nhiều hơn là tác động cơ bản đến thị trường. Phản ứng rõ ràng nhất cho đến nay là độ biến động gia tăng của giá dầu, USD mạnh lên nhẹ và kim loại quý tăng giá - một lần nữa được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị gia tăng.