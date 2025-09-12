Thị trường nổi bật - OIL.WTI (12.09.2025)

Hợp đồng tương lai dầu (OIL) hôm nay tăng hơn 2%, được thúc đẩy bởi nguy cơ gián đoạn từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài, có thể giúp thị trường và giá cả ổn định bất chấp tồn kho cao và mức sản xuất của OPEC. Điểm nhấn thị trường dầu Tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3.9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 5/9/2025, lên 424.6 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

Lượng tồn kho vẫn thấp hơn 3% so với mức trung bình 5 năm theo mùa; tồn kho sản phẩm chưng cất thấp hơn 9% so với trung bình, trong khi xăng ở mức gần bình thường.

Tồn kho xăng tăng 1.5 triệu thùng, và sản phẩm chưng cất tăng mạnh 4.7 triệu thùng, đảo ngược đà giảm trước đó.

Tổng nhu cầu sản phẩm dầu mỏ trung bình 20.9 triệu thùng/ngày trong 4 tuần qua, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu ổn định.

Công suất lọc dầu của Mỹ giảm còn 91.3% từ 93.1%, với đầu vào dầu thô trung bình 16.2 triệu thùng/ngày, góp phần làm tồn kho tăng.

Nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng 420,000 thùng/ngày lên 6.8 triệu, trong khi xuất khẩu giảm 280,000 thùng/ngày, càng thúc đẩy nguồn cung nội địa.

Sản lượng dầu thô nội địa duy trì gần mức kỷ lục 13.4 triệu thùng/ngày, làm tăng áp lực nguồn cung.

Tồn kho tăng phản ánh sự kết hợp của sản xuất mạnh, nhập khẩu cao hơn, hoạt động lọc dầu giảm và xuất khẩu sụt giảm, dù vẫn trong phạm vi lịch sử. Điểm nhấn báo cáo EIA về dầu Nhu cầu dầu toàn cầu năm 2025 dự kiến tăng 740 nghìn thùng/ngày so với cùng kỳ, với OECD cho thấy sự bền bỉ đầu năm nhưng dự báo suy giảm về sau, khiến nhu cầu tổng thể đi ngang.

Nguồn cung toàn cầu đạt kỷ lục 106.9 triệu thùng/ngày trong tháng 8 khi OPEC+ tháo gỡ cắt giảm và sản lượng ngoài OPEC+ duy trì gần mức đỉnh; sản lượng dự báo tăng 2.7 triệu thùng/ngày năm 2025 và 2.1 triệu thùng/ngày năm 2026.

Công suất lọc dầu đạt kỷ lục 85.1 triệu thùng/ngày trong tháng 8 nhưng dự kiến giảm 3.5 triệu thùng/ngày đến tháng 10 do bảo trì theo mùa.

Tồn kho dầu toàn cầu tăng 26.5 triệu thùng trong tháng 7, với tổng cộng tăng 187 triệu thùng từ đầu năm 2025, nhưng vẫn thấp hơn 67 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm.

Các lệnh trừng phạt đối với Nga và Iran chỉ tác động hạn chế đến dòng chảy, song lệnh cấm sản phẩm tinh chế của EU từ năm 2026 có thể gây xáo trộn thương mại hơn nữa.

OPEC+ ngày 7/9 đã thống nhất tháo gỡ đợt cắt giảm thứ hai, nhắm tới tăng 137 nghìn thùng/ngày trong tháng 10, nhưng thực tế tăng vẫn thấp hơn mục tiêu.

Các nhà sản xuất ngoài OPEC+ (Mỹ, Brazil, Canada, Guyana, Argentina) tiếp tục tăng trưởng mạnh, ngang bằng đóng góp của OPEC+ trong giai đoạn 2025–2026.

Giá dầu đang tăng hôm nay, nhưng giảm nhẹ sau khi chạm mốc 64 USD, nơi xuất hiện vùng kháng cự đầu tiên, được củng cố bởi các mô hình Price Action. Source: xStation5

