Tin đầu ngày (03.10.2025): Chỉ số đi ngang khi tình trạng đóng cửa vẫn tiếp diễn, đồng USD phục hồi

Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa sang ngày thứ hai và tình trạng bế tắc ngày càng sâu sắc đang khiến nhà đầu tư dè dặt với thị trường chứng khoán. Phiên giao dịch ngày hôm qua khép lại gần như đi ngang. Các chỉ số chỉ biến động nhẹ trong khoảng +/-0,05%, ngoại trừ US100 tăng 0,30%.
Chính quyền Trump đã đóng băng 26 tỷ USD ngân sách dành cho các bang có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ (bao gồm các dự án giao thông tại New York và đầu tư xanh), đồng thời phát tín hiệu về khả năng cắt giảm nhân sự liên bang. Quốc hội Mỹ rơi vào tê liệt sau các cuộc bỏ phiếu thất bại tại Thượng viện. Đảng Dân chủ cáo buộc Nhà Trắng dùng việc shutdown làm công cụ gây sức ép, trong khi Đảng Cộng hòa cho rằng phe Dân chủ đang cản trở việc thông qua ngân sách thường niên. Ông Trump mô tả thời điểm này như một cơ hội để “cắt giảm các cơ quan của Đảng Dân chủ”, ngụ ý khả năng đối đầu kéo dài.
Do shutdown, báo cáo trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã không được công bố. Số lượng sa thải trong nền kinh tế Mỹ đạt 54.064 người trong tháng 9 so với 85.979 người trước đó (giảm hơn 25%) nhưng vẫn ở mức cao. Thị trường không kỳ vọng báo cáo việc làm NFP ngày mai sẽ được công bố. Tuy nhiên, Cục Thống kê Lao động vừa xác nhận sẽ công bố dữ liệu NFP đúng lịch.
Chứng khoán châu Âu phần lớn đóng cửa trong sắc xanh (EU50: +0,8%), dẫn đầu là DAX của Đức và CAC40 của Pháp (DE40, FRA40: +0,9%). Hiệu suất yếu hơn ghi nhận tại Milan (ITA40: -0,1%), London (UK100: -0,35%) và Madrid (SPA35: -0,5%).
Chỉ số USD chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm, phục hồi 0,15% dù mở cửa phiên còn yếu. Các đồng tiền Bắc Âu là những đồng G10 yếu nhất (USDNOK: +0,8%, USDSEK: +0,45%), chịu áp lực từ giá dầu giảm. AUDUSD mất 0,3% do giá hàng hóa xuất khẩu của Úc (quặng sắt, than) suy yếu. EURUSD giảm 0,1% xuống 1,1712.
Tỷ lệ thất nghiệp Eurozone đạt 6,3%, cao hơn dự báo 6,2% và mức trước đó 6,2%.
Dầu Brent và WTI giảm phiên thứ tư liên tiếp, mất thêm 1,9%. Khí tự nhiên tăng sau số liệu tồn kho thấp hơn kỳ vọng (53 BCF so với dự báo 64 BCF), nhưng sau đó mức tăng thu hẹp chỉ còn +0,5%.
Bitcoin hôm nay đang thử thách ngưỡng kháng cự quanh 120.000 USD. Ethereum cũng có một phiên tích cực, tăng 2,25% lên 4.447 USD, trong khi vốn hóa altcoin khác tăng 1,70% lên 1,13 nghìn tỷ USD.
