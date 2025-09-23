Thị trường nổi bật: OIL.WTI (23.09.2025)

Dầu WTI đang chịu áp lực bán tháo khi chính phủ liên bang Iraq và chính quyền khu vực người Kurd đạt được thỏa thuận đột phá về việc khởi động lại hoạt động xuất khẩu dầu thô qua đường ống chính sang Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bị đóng cửa từ tháng 3/2023 do tranh chấp về doanh thu xuất khẩu và quyền pháp lý. Thỏa thuận ban đầu cho phép khoảng 230.000 thùng/ngày được tái xuất, chờ chính phủ Iraq phê duyệt cuối cùng và đạt được thỏa thuận về các khoản thanh toán tồn đọng với các nhà khai thác dầu nước ngoài (như DNO và Genel Energy). Công tác chuẩn bị kỹ thuật đã bắt đầu, và xuất khẩu có thể tái khởi động trong vòng 48 giờ nếu không có sự chậm trễ nào.

Việc nguồn cung này trở lại diễn ra trong bối cảnh các nước OPEC tìm cách giành lại thị phần, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng về tình trạng dư cung toàn cầu. Trước đó, đường ống này bị đóng cửa sau một vụ cáo buộc – khi Thổ Nhĩ Kỳ bị yêu cầu trả 1,5 tỷ USD cho Iraq do xuất khẩu dầu của người Kurd trái phép, và các cuộc đàm phán bồi thường bổ sung vẫn đang tiếp tục.

Trên thị trường, giá WTI hiện ở mức 61,89 USD/thùng, đánh dấu sự sụt giảm rõ dưới các ngưỡng kỹ thuật quan trọng (EMA 50/100/200). Chỉ báo RSI ở mức 42 cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế. Đồng thời, việc WTI rơi xuống nửa dưới của dải Bollinger 14 phiên củng cố tín hiệu rằng xu hướng giảm đã trở lại. Nguồn: xStation