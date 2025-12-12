Thị trường nổi bật - SILVER (12.12.2025)

Bạc kéo dài đà tăng lịch sử trong tuần này, đạt mức đỉnh cao nhất mọi thời đại mới quanh 64,20 USD/ounce, được hỗ trợ bởi sức mạnh vượt trội từ cả nhu cầu công nghiệp lẫn nhu cầu đầu tư. Theo World Silver Survey 2025, kim loại này hiện đang bước vào năm thứ năm liên tiếp của tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc - một trong những yếu tố tăng giá dài hạn mạnh mẽ nhất đối với thị trường.

Sản lượng khai thác toàn cầu gần như đi ngang ở mức 813 triệu ounce/năm, trong khi tái chế không tăng đủ để bù đắp mức tiêu thụ ngày càng cao. Sự mất cân đối kéo dài này là nguyên nhân chính khiến giá tiếp tục xu hướng đi lên.

Nhu cầu công nghiệp tăng vọt trong các lĩnh vực điện tử, quang điện (pin mặt trời), năng lượng xanh và sản xuất tiên tiến. Silver Institute cho biết hoạt động chế tạo công nghiệp đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025.

Nhà đầu tư tham gia mạnh mẽ hơn khi lợi suất thực giảm và điều kiện tiền tệ nới lỏng. Dòng vốn vào ETF đã chuyển sang dương; bạc vượt trội so với vàng và gần như tăng gấp đôi từ đầu năm.

Các nhà phân tích ngày càng trở nên lạc quan hơn. Bank of America đã nâng mục tiêu giá trong 12 tháng lên 65 USD/ounce (điều này đồng nghĩa với việc hầu như không còn dư địa tăng so với mức hiện tại), trong khi BNP Paribas cho rằng giá bạc có thể đạt 100 USD/ounce vào cuối năm 2026, được thúc đẩy bởi tình trạng thâm hụt nguồn cung kéo dài và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Các rào cản mang tính cấu trúc đang hạn chế khả năng thị trường phản ứng bằng cách gia tăng nguồn cung. Do phần lớn bạc được khai thác như sản phẩm phụ trong quá trình khai thác chì, kẽm, đồng và vàng, nên việc giá tăng cao không dẫn đến sự gia tăng sản lượng ngay lập tức.

Những rủi ro chính bao gồm khả năng tiết giảm sử dụng bạc trong ngành năng lượng mặt trời, thay thế bằng vật liệu khác trong các ứng dụng công nghiệp, và sự suy giảm nhu cầu đầu tư nếu bối cảnh vĩ mô thay đổi, đặc biệt trong trường hợp lãi suất thực tăng trở lại.

Quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang lại sự hỗ trợ rõ rệt cho nhóm kim loại quý. Việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp, cùng với thông báo mua vào 40 tỷ USD tín phiếu kho bạc mỗi tháng, đã khiến đồng USD suy yếu và thúc đẩy giá cả của cả vàng lẫn bạc tăng lên. Bạc tiếp tục là kim loại thể hiện tốt nhất trong nhóm kim loại quý, nhờ sự kết hợp giữa các yếu tố cơ bản vật chất ngày càng thắt chặt, chính sách tiền tệ hỗ trợ và các động lực nhu cầu mạnh mẽ trên diện rộng. Thị trường bước vào năm 2026 với một trong những thiết lập xu hướng tăng hấp dẫn nhất trong hơn một thập kỷ, dù biến động giá có thể gia tăng khi giá tiến vào các vùng cao hơn.

Biểu đồ Silver (khung thời gian D1)

Quan sát biểu đồ bạc cho thấy giá hiện cao hơn gần 50% so với đường EMA200, rất tương đồng với diễn biến kể từ ngày 20/10. Ngoài ra, nhịp tăng mạnh sau đợt điều chỉnh vào tháng 11 gần như tương đương 1:1 so với nhịp tăng trước đó. Động lực này có thể làm gia tăng biến động của bạc, tuy nhiên với sự thay đổi chính sách của Fed và nhu cầu vững chắc, bạc đang bước vào giai đoạn Giáng sinh và Năm mới với tâm lý rất lạc quan. Việc bứt phá lên trên mốc 60 USD/ounce vào ngày 9/12 đã kích hoạt thêm động lực tăng giá.

