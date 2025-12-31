Thị trường nổi bật: silver (31.12.2025)

Bạc đang quay đầu giảm trở lại sau nhịp hồi ngắn ngày hôm qua. Giá hiện giảm 5,30% xuống 72,130 USD, đồng thời kiểm định mức thoái lui Fibonacci 23,6% của nhịp tăng gần nhất và đường trung bình SMA 50 kỳ trên khung H4. Đợt điều chỉnh này là sự tiếp diễn của cú bán tháo hôm thứ Hai, liên quan trực tiếp đến việc tăng yêu cầu ký quỹ - trong đó mức ký quỹ duy trì trên sàn COMEX được nâng lên đã kích hoạt một đợt giảm nhanh lên tới 15% từ đỉnh xuống đáy. Bất chấp biến động cao, vị thế đầu cơ hiện vẫn ở mức tương đối hạn chế, trong khi cả cung và cầu đều thể hiện độ co giãn thấp. Nhu cầu mang tính cấu trúc từ ngành quang điện và điện tử - bao gồm các ứng dụng liên quan đến AI - vẫn duy trì mạnh mẽ. Các ước tính cho thấy chỉ khi giá vượt khoảng 130 USD/ounce, nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời mới có khả năng bị phá hủy đáng kể. Về phía cung, tăng trưởng sản lượng bị hạn chế, do bạc chủ yếu được khai thác như sản phẩm phụ của các kim loại khác, còn hoạt động tái chế chỉ tăng chậm.

Xét trên bình diện rộng hơn, các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn mang tính hỗ trợ. Tuy nhiên, làn sóng tăng giá vừa qua diễn ra quá dốc, tạo dư địa cho một đợt điều chỉnh ngắn hạn sâu hơn, đồng thời kéo theo việc kiểm định lại các mốc kỹ thuật quan trọng. Quyết định của Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu - trên thực tế nâng bạc lên vị thế hàng hóa chiến lược - đã làm gia tăng sự quan tâm trên thị trường vật chất, góp phần thúc đẩy giá trước đó, với người mua tại châu Á sẵn sàng trả mức premium cao hơn giá giao ngay. Tại mặt bằng giá hiện tại, ngay sát các vùng hỗ trợ then chốt, việc khôi phục động lực tăng giá sẽ đòi hỏi giá đóng cửa ngày nằm trên mức Fibonacci 23,6%. Ngược lại, nếu không giữ được khu vực này - đặc biệt khi đồng thời kiểm định đường SMA 50 trên khung H4 - điều đó có thể phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn.