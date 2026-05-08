Thị trường nổi bật: SILVER - Dòng tiền quay trở lại thị trường 🔍

SILVER tiếp tục phục hồi (+2.1%), lấy lại đà sau nhịp điều chỉnh cuối phiên hôm qua và kiểm định lại vùng kháng cự tâm lý tại 80 USD/ounce. Kim loại quý vẫn duy trì xu hướng tăng bất chấp sự cố quân sự tại eo biển Hormuz, khi nhu cầu đầu cơ quay trở lại hỗ trợ cho đà phục hồi hiện tại.

Hợp đồng SILVER đã lấy lại khoảng một nửa mức giảm của phiên đóng cửa hôm qua. Việc phá lên trên ba đường trung bình động hàm mũ quan trọng (EMA10, EMA30 và EMA100) phát đi tín hiệu rõ ràng về động lượng tăng giá. Tuy nhiên, nếu giá chưa thể bứt phá dứt khoát lên trên mốc 80 USD, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục tích lũy quanh các đường EMA này thay vì bước vào một xu hướng tăng bền vững. Nguồn: xStation5

Điều gì đang thúc đẩy SILVER hôm nay?

Đồng USD suy yếu: Thị trường đang định giá kịch bản hạ nhiệt căng thẳng. Chỉ số Dollar Index (USDIDX) đã dành nhiều phiên kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 97.50–97.80 (gần mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng). Việc USD quay trở lại các mức trước thời điểm xảy ra xung đột với Iran cho thấy thị trường đang mạnh tay định giá kịch bản hòa bình và loại bỏ phần bù rủi ro địa chính trị. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn thấp hơn khoảng 10 điểm cơ bản so với các đỉnh tháng 4, qua đó làm tăng sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng.

Thị trường dần “miễn nhiễm” với địa chính trị: Eo biển Hormuz bị phớt lờ bất chấp cuộc đấu súng liên quan đến các tàu khu trục Mỹ, giá bạc nhanh chóng nối lại đà tăng. Việc thị trường quay trở lại xu hướng trước sự kiện (USD yếu hơn, giá dầu giảm, lợi suất ổn định) cho thấy nhà đầu tư đang xem căng thẳng khu vực chỉ là “nhiễu” tạm thời và tập trung nhiều hơn vào kỳ vọng xoay quanh bản thỏa thuận hòa bình một trang đang được đề xuất.

Tích lũy bạc: “Dòng tiền nóng” quay trở lại. Dữ liệu từ CME Group xác nhận khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn bạc đang phục hồi từ mức đáy theo tháng, cho thấy nhu cầu đầu cơ đang quay trở lại. Việc hoạt động giao dịch trở về mức trung tính trong khi giá vẫn bảo vệ được nhịp bật tăng kỹ thuật cho thấy dòng vốn đã ngừng rút khỏi thị trường và hiện đang định vị cho khả năng bứt phá tiếp theo, xem các nhịp điều chỉnh gần đây là cơ hội để xây dựng vị thế mua.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của các sản phẩm phái sinh bạc. Màu xanh đậm: Futures. Màu xanh nhạt: Options. Nguồn: CME Group