Thị trường nổi bật: US100📉

Tâm lý trên thị trường cổ phiếu toàn cầu hôm nay rõ ràng yếu đi. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm gần 0,7% khi thị trường đang phải đối mặt với sự bất ổn mới về quan hệ thương mại Mỹ – Châu Âu.
-
Hiện tại, kịch bản cơ bản được thị trường dự báo là: thuế quan đối với hàng hóa châu Âu có thể tăng 10% vào ngày 1/2 và tiềm năng tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu châu Âu tiếp tục ngăn cản Mỹ mua Greenland. Việc đàm phán xuyên Đại Tây Dương cứng rắn hơn cũng làm tăng rủi ro áp dụng các hình phạt và thuế cao hơn đối với các công ty công nghệ Mỹ hoạt động tại châu Âu.
-
Sau phiên Mỹ, Netflix (NFLX.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh. Nếu kết quả không như kỳ vọng, thị trường có thể chứng kiến một nhịp giảm tiếp theo. Cổ phiếu Netflix đã giảm gần 30% so với mức cao trong năm nay và giảm hơn 6% kể từ đầu năm. Trong ngày, nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến quyết định tiềm năng của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan.
US100 (khung thời gian D1)
Nhìn vào biểu đồ US100, chỉ số đã phá vỡ xuống từ mô hình tam giác chữ nhật (rectangular triangle). Nếu đợt giảm này tương tự như nhịp giảm trước đó (tiếp diễn xu hướng giảm), chỉ số có thể rút về khu vực 23.350, nơi từng chứng kiến phản ứng giá đáng chú ý vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025. Chỉ số cũng đã rõ rệt giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày trên khung D1 (EMA50, đường màu cam), trong khi các chỉ báo MACD và RSI cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế.
Nguồn: xStation5
Vàng sẽ tăng tiếp hay điều chỉnh? ❓
Thị trường nổi bật: AUDUSD
Lịch kinh tế: Dữ liệu quan trọng của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý thay vì các vấn đề địa chính trị
Mức hỗ trợ then chốt của ETH là đâu? 💡
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.