Thị trường nổi bật: US100📉

Tâm lý trên thị trường cổ phiếu toàn cầu hôm nay rõ ràng yếu đi. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm gần 0,7% khi thị trường đang phải đối mặt với sự bất ổn mới về quan hệ thương mại Mỹ – Châu Âu.

Hiện tại, kịch bản cơ bản được thị trường dự báo là: thuế quan đối với hàng hóa châu Âu có thể tăng 10% vào ngày 1/2 và tiềm năng tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu châu Âu tiếp tục ngăn cản Mỹ mua Greenland. Việc đàm phán xuyên Đại Tây Dương cứng rắn hơn cũng làm tăng rủi ro áp dụng các hình phạt và thuế cao hơn đối với các công ty công nghệ Mỹ hoạt động tại châu Âu.

Sau phiên Mỹ, Netflix (NFLX.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh. Nếu kết quả không như kỳ vọng, thị trường có thể chứng kiến một nhịp giảm tiếp theo. Cổ phiếu Netflix đã giảm gần 30% so với mức cao trong năm nay và giảm hơn 6% kể từ đầu năm. Trong ngày, nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến quyết định tiềm năng của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan.

US100 (khung thời gian D1)

Nhìn vào biểu đồ US100, chỉ số đã phá vỡ xuống từ mô hình tam giác chữ nhật (rectangular triangle). Nếu đợt giảm này tương tự như nhịp giảm trước đó (tiếp diễn xu hướng giảm), chỉ số có thể rút về khu vực 23.350, nơi từng chứng kiến phản ứng giá đáng chú ý vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025. Chỉ số cũng đã rõ rệt giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày trên khung D1 (EMA50, đường màu cam), trong khi các chỉ báo MACD và RSI cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế.

Nguồn: xStation5