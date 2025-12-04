Thị trường nổi bật - US100 (04.12.2025)

Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ, bao gồm Nasdaq 100 (US100), đã phục hồi mạnh mẽ, tăng hơn 7,5% kể từ ngày 25/11. Động lực chính của nhịp tăng này gồm có: mùa báo cáo lợi nhuận quý III vững chắc, kỳ vọng về một sự thay đổi lớn trong ưu tiên chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào năm 2026 dưới sự dẫn dắt của tân chủ tịch - nhiều khả năng là Kevin Hassett, người được cho là sẽ ủng hộ mức lãi suất vay mượn và chi phí tài trợ nợ thấp hơn - cùng với làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ từ cuộc cách mạng AI. Đà tăng của cổ phiếu Alphabet (GOOGL.US) đã gần như bù đắp hoàn toàn mức giảm của Nvidia, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực mô hình ngôn ngữ ngày càng gay gắt và Google Gemini đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Nhiều ngân hàng lớn, bao gồm J.P. Morgan và Barclays, gần đây đưa ra các dự báo lạc quan cho năm 2026. Các tín hiệu từ các tổ chức tài chính Mỹ cho thấy năm 2026 có thể tiếp tục chứng kiến đà tăng mạnh của các tài sản rủi ro. Bộ phận quản lý tài sản của Bank of America khuyến nghị phân bổ 2-4% tài sản vào tiền điện tử, phù hợp với kỳ vọng đồng USD suy yếu và dòng vốn tiếp tục chảy vào thị trường cổ phiếu. Trong khi đó, những lo ngại từng xuất hiện vào mùa xuân 2025 đã không trở thành hiện thực, và lạm phát Mỹ cũng không tăng lên do thuế quan cao hơn. Giá dầu thấp hơn cũng góp phần thúc đẩy tâm lý thị trường.

Tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì, và dữ liệu vĩ mô hiện không cho thấy rủi ro suy thoái gia tăng. Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới nhất đạt 216.000 - một trong những mức thấp nhất trong nhiều tháng. Thêm vào đó, dữ liệu ISM dịch vụ hôm qua cho thấy kết quả tương đối tích cực, dù báo cáo ADP phản ánh một số dấu hiệu hạ nhiệt trong thị trường lao động Mỹ. Tuy nhiên, với thị trường tài chính, đây không phải lý do để chốt lời; trái lại, diễn biến này càng làm tăng xác suất Fed sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn. Đợt cắt giảm tiếp theo, dự kiến vào tháng 12, hiện được thị trường định giá với xác suất gần 90%.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Các chỉ số Mỹ hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 0,1%, nhưng vẫn đứng trên hai đường trung bình động quan trọng: EMA50 (màu cam) và EMA200 (màu đỏ). Về mặt kỹ thuật, chỉ số có thể tiếp tục đi ngang trong vùng 25.500–25.900 điểm trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Nếu vượt lên trên vùng kháng cự, US100 có thể mở đường tiến tới mốc đỉnh gần 26.400 điểm. Ngược lại, nếu phá vỡ hỗ trợ, mức 24.400 điểm có thể bị kiểm tra lại, báo hiệu nguy cơ đảo chiều xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, các kỳ vọng tích cực cho năm 2026 có thể tiếp tục hỗ trợ một “Santa Claus rally” trên thị trường chứng khoán Mỹ.

