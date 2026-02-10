Thị trường nổi bật 🗽 US100

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) hôm nay tăng 0,15%, tiến gần mức 26.000 điểm. Chỉ số dường như chỉ còn một bước để chạm kỷ lục, ngay cả khi một số cổ phiếu công nghệ lớn như Microsoft và Palantir vẫn đang chịu áp lực bán. Trong khi đó, mùa báo cáo lợi nhuận quý 4/2025 đã qua được nửa chặng đường và thị trường cũng đã đánh giá các tín hiệu này một cách rõ ràng. Bức tranh tổng thể khá nhất quán: các công ty đang đạt kết quả tốt, các điều chỉnh dự báo tăng lên, và tăng trưởng lợi nhuận vẫn duy trì ở mức hai con số.

Những gì đã biết chắc (59% công ty S&P 500 đã báo cáo):

76% công ty vượt kỳ vọng EPS, 73% vượt doanh thu.

Lợi nhuận trung bình báo cáo cao hơn ước tính 7,6%, phù hợp với mức lịch sử (giữa mức trung bình 5 năm và 10 năm).

Doanh thu trung bình cao hơn ước tính 1,4% (thấp hơn mức trung bình 5 năm là 2,0%, nhưng phù hợp mức trung bình 10 năm là 1,4%).

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tổng hợp đạt 13,0% y/y cho S&P 500. Nếu giữ được, đây sẽ là quý thứ năm liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận hai con số.

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu tổng hợp đạt 8,8% y/y, mạnh nhất kể từ Q3/2022 (11,0%) và là quý thứ 21 liên tiếp tăng doanh thu cho chỉ số.

Điều chỉnh trong mùa báo cáo: tính đến 31/12, thị trường định giá tăng trưởng lợi nhuận quý 4 là 8,3%; hiện tại là 13,0%, phản ánh các bất ngờ EPS tích cực và xu hướng tăng trong tổng thể.

Dự báo Q1/2026: 23 công ty đưa ra dự báo EPS tiêu cực, 28 công ty dự báo tích cực.

P/E dự phóng 12 tháng của S&P 500 là 21,5, cao hơn cả trung bình 5 năm (20,0) và 10 năm (18,8). Điều này quan trọng vì thị trường không “rẻ”, nên chất lượng kết quả lợi nhuận càng có trọng lượng lớn hơn.

Tại sao các công ty công nghệ và có doanh thu toàn cầu trông tốt hơn hiện nay?

Một khía cạnh thực tiễn từ dữ liệu là sự phân bổ doanh thu theo khu vực địa lý. Với việc đồng USD suy yếu, các công ty tạo ra nhiều doanh thu bên ngoài nước Mỹ đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn rõ rệt.

Các công ty có doanh thu >50% tại Mỹ: EPS +10,0% y/y, doanh thu +7,7% y/y

Các công ty có doanh thu >50% ngoài Mỹ: EPS +17,7% y/y, doanh thu +11,9% y/y

NVIDIA là đóng góp lớn nhất vào hiệu suất vượt trội này. Loại trừ NVDA, tăng trưởng EPS nhóm “doanh thu quốc tế nhiều hơn” giảm còn +12,0% và doanh thu +9,9%. Khoảng cách thu hẹp nhưng vẫn tồn tại, cho thấy lợi thế FX và sự tiếp xúc toàn cầu là thực, NVDA chỉ cung cấp thêm động lực.

Động lực nào thúc đẩy cho tỷ lệ tăng trưởng gần đây?

Tuần qua, sự cải thiện về tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu nhờ các bất ngờ EPS tích cực, dẫn đầu bởi Communication Services, Health Care và Financials.

Kể từ 31/12, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận đến từ Industrials, Information Technology và Communication Services.

Về doanh thu, đóng góp lớn nhất đến từ Information Technology, Communication Services, Health Care và Industrials.

9/11 ngành báo cáo tăng trưởng lợi nhuận y/y, dẫn đầu là Information Technology, Industrials và Communication Services.

Hai ngành báo cáo giảm lợi nhuận y/y: Consumer Discretionary và Health Care.

US100 (khung thời gian H1)

Chỉ số US100 đang giao dịch trên EMA 200 kỳ (đường đỏ) và cách mức cao nhất mọi thời đại gần 26.400 điểm khoảng 1.000 điểm.

Nguồn: xStation5

