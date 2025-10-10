Thị trường nổi bật - US100 (10.10.2025)

Trong phiên giao dịch cuối tuần, US100 đang cố gắng nối lại đà tăng, nhích 0,12% và chống lại những lo ngại về khả năng điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ cũng như sự bất định trên thị trường lao động.

Thị trường chứng khoán đang bước vào mùa công bố lợi nhuận, với kết quả từ các “ông lớn” công nghệ Mỹ sẽ ra mắt vào cuối tháng (Microsoft, Meta Platforms và Alphabet vào ngày 29/10; Apple và Amazon vào ngày 30/10). Do đó, biến động trên Nasdaq có thể gia tăng và nhà đầu tư sẽ theo sát các báo cáo để đánh giá liệu “đợt bùng nổ AI” đã vượt quá định giá, hay đà tăng trưởng hiện tại đủ để biện minh cho mức định giá cao kỷ lục.

Nhà đầu tư không chỉ chờ đợi các dữ liệu vĩ mô sắp tới — nhằm tìm kiếm bằng chứng về sự bền bỉ của nền kinh tế Mỹ — mà còn theo dõi sát quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Tại Hàn Quốc, Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tập Cận Bình và những tín hiệu gần đây từ cả hai nước về hạn chế xuất khẩu cùng giám sát doanh nghiệp lẫn nhau dường như là phép thử sức mạnh nhằm giành vị thế thuận lợi trước một thỏa thuận thương mại cuối cùng.

Về kỹ thuật, bức tranh của US100 vẫn tích cực: chỉ số đang di chuyển trong một kênh giá tăng và hiện “mắc kẹt” quanh vùng giữa kênh gần 25.300 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng bao gồm EMA 50 ngày (đường màu cam), xác định động lượng ngắn hạn, và EMA 200 ngày (đường màu đỏ), vốn đã nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ trong những tuần gần đây. Mốc 25.000 điểm được xem là mức then chốt cần giữ vững. Một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào ngày 29/10 sẽ là tín hiệu tích cực cho US100.

Nguồn: xStation5