Thị trường nổi bật: US100 (24.04.2026)

Chỉ số Nasdaq 100 (US100) hiện đang vận động trong một môi trường đầy những tín hiệu trái chiều, nơi kết quả kinh doanh ấn tượng từ một số doanh nghiệp riêng lẻ va chạm với rủi ro địa chính trị gia tăng và những thay đổi mang tính cấu trúc trong ngành công nghệ. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran, hiện đã bước sang tuần thứ chín, đang đẩy giá dầu tăng hơn 10% mỗi tuần, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến con đường chính sách tiền tệ của Fed trở nên phức tạp hơn.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt - Intel tăng vọt 20% nhờ kết quả quý xuất sắc, qua đó kéo hợp đồng Nasdaq đi lên, trong khi các công ty phần mềm bị bán tháo mạnh sau báo cáo từ IBM (-9,5%) và ServiceNow (-17,5%), khi nhà đầu tư lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo có thể “ăn mòn” các mô hình kinh doanh phần mềm truyền thống. Meta đã công bố cắt giảm 8.000 nhân sự để tái phân bổ nguồn lực sang AI, Microsoft lần đầu tiên trong lịch sử đưa ra các gói nghỉ việc tự nguyện, còn OpenAI ra mắt GPT-5.5 - tất cả đều củng cố nhận định rằng ngành công nghệ đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc.

Thị trường chứng khoán vẫn trong trạng thái “tăng trưởng tập trung”, với đà tăng gần như chỉ được dẫn dắt bởi nhóm bán dẫn - ETF iShares Semiconductor đã ghi nhận 17 phiên tăng liên tiếp, trong khi ETF phần mềm đã giảm tới 16% từ đầu năm.

Trên biểu đồ ngày của US100, có thể thấy một xu hướng tăng rõ ràng được hình thành từ vùng đáy khoảng 24.959 điểm vào đầu năm và đã đẩy chỉ số lên vùng hiện tại quanh 27.095 điểm. Giá đang di chuyển trong một kênh xu hướng tăng khá ổn định, liên tục tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, qua đó xác nhận sức mạnh của phe mua.

Tuy nhiên, cần chú ý đến chỉ báo RSI(14), hiện đã đạt mức 73,29 - vượt ngưỡng quá mua 70, điều này trong lịch sử thường báo hiệu rủi ro điều chỉnh hoặc ít nhất là giai đoạn tích lũy. Các cây nến gần đây cho thấy dấu hiệu chững lại quanh vùng đỉnh, và phiên giao dịch thứ Năm - khi chỉ số lập đỉnh trong ngày nhưng cuối cùng lại đóng cửa giảm - có thể là tín hiệu sớm cho thấy động lực tăng đang suy yếu.

Nguồn: xStation