Tin đầu ngày: Nasdaq 100 giảm 3%, kim loại quý và Bitcoin lao dốc khi đồng USD tăng mạnh

Giao dịch trên Phố Wall hôm nay diễn ra với biến động rất mạnh trong bối cảnh làn sóng bán tháo sâu ở nhóm cổ phiếu liên quan đến AI. Các công ty bán dẫn, những ông lớn công nghệ (Big Tech) và các cổ phiếu chip nhớ vừa tăng nóng gần đây như SanDisk và Micron đều chịu áp lực lớn, trong khi cổ phiếu Nvidia và TSMC giảm gần 5%. Kết quả là Nasdaq 100 mất 3,3%, trong khi S&P 500 giảm 1,7% khi nhóm công nghệ - hiện chiếm tỷ trọng kỷ lục khoảng 35% của chỉ số - dẫn dắt toàn thị trường đi xuống. Những nhóm cổ phiếu có diễn biến tốt hơn tương đối tại Mỹ bao gồm các ngân hàng, Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard và Coca-Cola.

Tâm lý trên các thị trường châu Âu cũng khá tiêu cực. Chỉ số DAX của Đức đóng cửa giảm 0,75%, CAC 40 của Pháp ghi nhận mức giảm nhẹ, trong khi FTSE 100 của Anh vẫn giữ được mức tăng khiêm tốn. Chỉ số WIG20 của Ba Lan giảm gần 2%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, trong khi cổ phiếu Creotech Instruments (CRI.PL) mất hơn 10% do hoạt động chốt lời lan rộng ở một số phân khúc đã tăng quá nóng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Warsaw, bao gồm cả nhóm cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực không gian.

Nhà đầu tư tỏ ra lo ngại trước báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) của Mỹ mạnh vượt kỳ vọng. Kết hợp với những căng thẳng đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, dữ liệu này được xem là yếu tố củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì lập trường tương đối diều hâu trong năm 2026. Đồng USD tăng mạnh trong hôm nay, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng tăng đáng kể.

Báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) tháng 5 của Mỹ cho thấy số việc làm tăng thêm 172.000, vượt xa kỳ vọng của thị trường là 89.000 và cao hơn mức 115.000 của tháng trước. Sau khi dữ liệu được công bố, đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, trong khi tâm lý trên Phố Wall suy yếu do lo ngại Fed có thể sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Việc làm khu vực tư nhân tăng thêm 120.000 vị trí, so với dự báo 89.000 và mức 123.000 của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Việc làm trong lĩnh vực sản xuất tăng thêm 7.000, vượt dự báo 2.000 và đảo ngược mức giảm 2.000 của tháng trước. Việc làm khu vực chính phủ tăng mạnh thêm 52.000, so với mức giảm 8.000 trong tháng trước.

Tăng trưởng tiền lương bình quân theo năm đạt 3,4%, đúng với dự báo và giảm so với mức 3,6% của tháng 4. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữ nguyên ở mức 61,8%, cũng phù hợp với kỳ vọng.

Đà tăng mạnh của hợp đồng tương lai Chỉ số Dollar Index (USDIDX) đang tạo áp lực rất lớn lên nhóm kim loại quý. Bạc giảm 7%, trong khi vàng đang kiểm định vùng 4.330 USD/ounce, mất hơn 3%. Trên thị trường hàng hóa, hợp đồng tương lai ca cao ICE (COCOA) giảm gần 5%, còn hợp đồng tương lai lúa mì CBOT tiếp tục suy yếu và đã rơi xuống dưới mốc 580. Bitcoin lao dốc xuống còn 60,5 nghìn USD, trong khi Ethereum mất gần 10% trong bối cảnh thị trường tiền điện tử rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5