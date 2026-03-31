Thị trường nổi bật: US100 tăng 1% trước hy vọng giảm căng thẳng ở Trung Đông

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) hôm nay tăng khoảng 1%, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Mỹ sẽ giảm dần mức độ tham gia vào xung đột với Iran. Donald Trump cho biết ông sẵn sàng rút Mỹ ra khỏi xung đột ngay cả trước khi phong tỏa Eo biển Hormuz được dỡ bỏ. Ngoài ra, danh sách các mục tiêu tác chiến được Marco Rubio công bố hôm qua không bao gồm việc mở lại Eo biển, mà tập trung vào việc phá hủy năng lực tên lửa, cơ sở công nghiệp và lực lượng hải quân của Iran. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đây chỉ là một vị thế chiến lược nhằm đánh lạc hướng đối phương, hay Mỹ thực sự đang cân nhắc giảm căng thẳng bằng cách rút khỏi những mục tiêu “tối đa” hơn.

Nhìn vào biểu đồ US100, áp lực bán rõ ràng đã chiếm ưu thế trong vài chục giờ qua. Khi so sánh với các nhịp giảm trước có độ lớn tương tự, mỗi lần đều dẫn đến ít nhất một nhịp hồi kỹ thuật hình chữ V trong ngắn hạn. Nếu mô hình này lặp lại, US100 có thể tăng lên mức khoảng 24.000 điểm trước khi đối mặt với thử thách nghiêm trọng hơn về động lực tăng giá. Tuy nhiên, biến động vẫn ở mức cao, và Phố Wall vẫn cực kỳ nhạy cảm với diễn biến thực địa, nơi vẫn ít dấu hiệu giảm căng thẳng. Quân đội Israel cho biết họ sẵn sàng tiếp tục các hoạt động trong nhiều tuần, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng không có “giới hạn thời gian” cho các đợt tấn công tiếp theo.

