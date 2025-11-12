Thị trường nổi bật: US30 (12.11.2025)

- Chỉ số US30 tiếp tục mở rộng đà tăng sau khi đóng cửa ở mức kỷ lục mới trong phiên hôm qua.
- Chỉ số này được hỗ trợ bởi dòng vốn luân chuyển từ nhóm cổ phiếu công nghệ sang các cổ phiếu giá trị truyền thống.
- Trong số các mã dẫn đầu đà tăng trên Phố Wall hôm qua, các cổ phiếu công nghệ sinh học (biotech) nổi bật nhất và đang tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa (premarket).
Chỉ số US30 (Dow Jones Industrial Average) tiếp tục duy trì đà tăng, sau khi kết thúc phiên hôm qua ở mức cao kỷ lục khoảng 48.000 điểm (+1,3%), được thúc đẩy bởi dòng vốn luân chuyển mạnh mẽ trên toàn Phố Wall. Trong khi đó, triển vọng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa đang củng cố tâm lý lạc quan trên thị trường, tuy nhiên mối lo ngại về định giá quá cao trong nhóm cổ phiếu AI đã khiến dòng tiền chuyển hướng sang các cổ phiếu giá trị truyền thống.
US30 đã phá vỡ thành công ngưỡng trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA 30) và duy trì đóng cửa trên vùng kháng cự cũ quanh 47.860 điểm. Việc giữ vững trên mốc tâm lý 48.000 điểm sẽ là yếu tố quan trọng để mở rộng đà tăng về vùng kháng cự trên của mô hình kỹ thuật gần đây, mặc dù chỉ báo RSI đang tiến vào vùng quá mua, có thể hạn chế đà lạc quan đối với nhóm cổ phiếu giá trị. (Nguồn: xStation5)
Điều gì đang thúc đẩy US30 hôm nay?
-
Hạ viện Mỹ (Hạ viện – cơ quan lập pháp cấp dưới của Quốc hội) sẽ bỏ phiếu hôm nay về dự luật chi tiêu liên bang do Thượng viện thông qua, vốn có thể mở đường cho việc chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 40 ngày qua. Dự luật này bao gồm: Cấp ngân sách đầy đủ cho chính phủ liên bang đến tháng 1 năm 2026; Phân bổ ngân sách thường niên cho các cơ quan trọng yếu; Và thanh toán tiền lương bị đóng băng cho nhân viên chính phủ.
-
Chỉ số Dow Jones, cùng với các chỉ số lớn khác của Mỹ, bật tăng trở lại đầu tuần này sau khi dự luật được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ của 8 nghị sĩ Dân chủ ôn hòa. Tuy nhiên, sự hưng phấn trên thị trường nhanh chóng hạ nhiệt vào thứ Ba, khi dòng tiền lớn rút khỏi nhóm cổ phiếu tăng trưởng và chuyển sang các lĩnh vực phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe.
-
Nhóm công nghệ vẫn chịu áp lực từ lo ngại định giá cao, thể hiện qua việc Nvidia giảm gần 3% trong phiên hôm qua, do SoftBank bán hết toàn bộ cổ phần tại Nvidia và kết quả kinh doanh kém tích cực của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI – CoreWeave.
-
Mức đỉnh kỷ lục mới của DJIA chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ sinh học (biotech), vốn dẫn đầu đà tăng trong phiên hôm qua: Merck & Co.: +4,8% Amgen: +4,6%, Johnson & Johnson: +2,9%. Các mã giảm duy nhất trong chỉ số bao gồm Nvidia, JPMorgan, Caterpillar và Cisco. Điều đáng chú ý là đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ không ảnh hưởng đến Apple (+1,7%), nhờ vị thế lai giữa công ty sản phẩm – phần cứng (value) và công nghệ (growth).
