Thị trường nổi bật: US30 (12.11.2025)

Trong số các mã dẫn đầu đà tăng trên Phố Wall hôm qua, các cổ phiếu công nghệ sinh học (biotech) nổi bật nhất và đang tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa (premarket).

Chỉ số này được hỗ trợ bởi dòng vốn luân chuyển từ nhóm cổ phiếu công nghệ sang các cổ phiếu giá trị truyền thống.

Chỉ số US30 tiếp tục mở rộng đà tăng sau khi đóng cửa ở mức kỷ lục mới trong phiên hôm qua.

Chỉ số US30 (Dow Jones Industrial Average) tiếp tục duy trì đà tăng, sau khi kết thúc phiên hôm qua ở mức cao kỷ lục khoảng 48.000 điểm (+1,3%), được thúc đẩy bởi dòng vốn luân chuyển mạnh mẽ trên toàn Phố Wall. Trong khi đó, triển vọng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa đang củng cố tâm lý lạc quan trên thị trường, tuy nhiên mối lo ngại về định giá quá cao trong nhóm cổ phiếu AI đã khiến dòng tiền chuyển hướng sang các cổ phiếu giá trị truyền thống.

US30 đã phá vỡ thành công ngưỡng trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA 30) và duy trì đóng cửa trên vùng kháng cự cũ quanh 47.860 điểm. Việc giữ vững trên mốc tâm lý 48.000 điểm sẽ là yếu tố quan trọng để mở rộng đà tăng về vùng kháng cự trên của mô hình kỹ thuật gần đây, mặc dù chỉ báo RSI đang tiến vào vùng quá mua, có thể hạn chế đà lạc quan đối với nhóm cổ phiếu giá trị. (Nguồn: xStation5)

Điều gì đang thúc đẩy US30 hôm nay?