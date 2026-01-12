Top 3 thị trường đáng chú ý

Năm mới trên thị trường tài chính bắt đầu với hàng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng cùng với mùa công bố kết quả kinh doanh mới trên Phố Wall. Sau báo cáo mới nhất về thị trường lao động Mỹ, nhà đầu tư hiện đang chuyển trọng tâm sang dữ liệu lạm phát sắp công bố. Đồng thời, báo cáo tài chính từ các doanh nghiệp lớn sẽ bắt đầu xuất hiện trong tuần này. Vì vậy, dưới đây sẽ là ba thị trường đáng chú ý nhất trong tuần này, EURUSD, US500 và BẠC (SILVER).

EURUSD

Dù những ngày đầu tuần khá yên ắng về mặt dữ liệu vĩ mô, nhưng phiên ngày thứ Ba sẽ có một dữ liệu quan trọng - báo cáo CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) của Mỹ cho tháng 12. Các tín hiệu kinh tế trái chiều gần đây đã khiến thị trường điều chỉnh mạnh kỳ vọng về quy mô cắt giảm lãi suất trong năm nay. Xác suất Fed hạ lãi suất sớm nhất vào tháng 3 đã giảm mạnh xuống chỉ còn 30%, từ mức khoảng 50% trước đó. Đồng thuận thị trường cho rằng lạm phát toàn phần sẽ duy trì ở mức cao 2,7%, trong khi lạm phát lõi có thể nhích lên nhẹ. Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, đồng USD nhiều khả năng sẽ có thêm động lực để tiếp tục mạnh lên.

US500

Sự không chắc chắn xoay quanh tính hợp pháp của các mức thuế quan do ông Trump áp đặt vẫn còn tồn tại, tuy nhiên sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển dần sang mùa báo cáo lợi nhuận quý trên Phố Wall. Theo thông lệ, ngành ngân hàng sẽ chiếm sóng trong tuần này. JPMorgan và BNY Mellon sẽ công bố kết quả vào thứ Ba, tiếp theo là Bank of America, Citigroup và Wells Fargo vào thứ Tư. Thứ Năm sẽ đến lượt Morgan Stanley và Goldman Sachs. Ngoài ra, một thông tin đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghệ sẽ đến từ TSMC – nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, cũng vào thứ Năm. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận quý IV/2025 tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở các ngân hàng hưởng lợi từ sự hồi sinh của mảng ngân hàng đầu tư và hoạt động giao dịch sôi động.

SILVER

Bạc vừa trải qua một năm 2025 cực kỳ ấn tượng. Dù có đợt điều chỉnh vào cuối tháng 12, nhưng bước sang đầu tháng 1, sự phục hồi đã gia tăng một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, những lo ngại về một đợt điều chỉnh rộng hơn trên thị trường kim loại quý đang gia tăng, đặc biệt đối với các tài sản đã tăng mạnh nhất trước đó. Trên thị trường bạc, các quỹ ETF đang bán ra bạc vật chất, trong khi nhu cầu mở vị thế bán của nhà đầu tư đang tăng lên. Bên cạnh đó, quá trình tái cân bằng hàng năm của các chỉ số hàng hóa có thể kích hoạt làn sóng đóng các vị thế mua (long) trên thị trường hợp đồng tương lai. Những ngày tới sẽ cho thấy liệu sự hội tụ của các yếu tố bất lợi này có đủ sức chấm dứt chuỗi tăng giá của bạc - vốn đã kéo dài liên tục từ tháng 5/2025 - hay không.