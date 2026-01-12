Thị trường nổi bật - USDIDX 🏛️

Cuộc chiến chính trị xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang làm suy yếu uy tín của các thể chế Mỹ và đồng USD đang trở thành nạn nhân đầu tiên. Cuộc điều tra của các công tố viên nhằm vào Jerome Powell cùng nguy cơ bị truy tố vì cáo buộc đưa ra lời khai gây hiểu lầm liên quan đến dự án cải tạo tốn kém các tòa nhà của Fed, trên thực tế là một nỗ lực nhằm gây sức ép và đe dọa ngân hàng trung ương, làm xói mòn niềm tin vào tính độc lập của chính sách tiền tệ Mỹ. Bản thân Powell khẳng định thẳng thắn rằng đây chỉ là cái cớ và điều thực sự bị đe dọa là câu hỏi liệu lãi suất sẽ được quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế hay áp lực chính trị từ Tổng thống - một tín hiệu “báo động đỏ” đối với giới đầu tư. Không ngạc nhiên khi dòng vốn đang chạy sang các tài sản trú ẩn an toàn: vàng liên tục lập đỉnh mới, đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên, còn đồng USD suy yếu sau đợt tăng gần đây. Đối với thị trường FX, đây là dấu hiệu cho thấy sự ổn định thể chế của Mỹ đang bị bào mòn bởi các chính sách nhắm trực tiếp vào người đứng đầu Fed.

Statement from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell - Federal Reserve Board - văn bản chính thức có thể được tìm thấy trên trang của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.

Bối cảnh cơ bản càng làm gia tăng áp lực lên đồng USD. Một mặt, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức mạnh tương đối: việc làm phi nông nghiệp đang ổn định, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ và quy tắc Sahm không còn phát tín hiệu suy thoái, do đó Fed không có nhu cầu cấp bách phải tiếp tục cắt giảm lãi suất. Mặt khác, Nhà Trắng đang tìm cách vượt qua ngân hàng trung ương: các ý tưởng như Fannie Mae và Freddie Mac mua 200 tỷ USD trái phiếu MBS hay giới hạn phí thẻ tín dụng ở mức 10% thực chất là những hình thức nới lỏng định lượng trá hình và sự can thiệp tài khóa - chính trị vào các lĩnh vực vốn thuộc thẩm quyền của Fed. Vì vậy, thị trường đang nhìn thấy một sự kết hợp nguy hiểm: lộ trình lãi suất cứng rắn hơn, kỳ vọng lạm phát gia tăng và chính sách tiền bầu cử ngày càng “sáng tạo” của ông Trump - từ việc gây sức ép lên Powell và Lisa Cook cho tới tìm kiếm các “chiến thắng” quân sự và tài khóa trước ngày bỏ phiếu. Trong môi trường như vậy, đồng USD không còn là “vị vua hiển nhiên” của nhóm G10, khi nhà đầu tư bắt đầu định giá không chỉ lãi suất và dữ liệu, mà còn cả rủi ro chính trị có thể khiến ngân hàng trung ương bị điều khiển như một bộ ngành thông thường.

Vào đầu tuần, chỉ số USDIDX đã giảm xuống dưới đường EMA 100 ngày (đường màu tím trên biểu đồ) và hiện đang kiểm định đường EMA 50 ngày (đường màu xanh). Chừng nào chỉ số này chưa quay trở lại trên mức đỉnh của phiên thứ Sáu, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế về mặt kỹ thuật. Chỉ báo RSI 14 ngày đang quay trở lại quanh mức 54 điểm. Nguồn: xStation