Thị trường nổi bật - US30 (15.08.2025)

Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones (US30) tăng gần 0,5% hôm nay, dẫn đầu mức tăng trong nhóm các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ. Trong tuần này, DJIA đã vượt trội không chỉ so với các chỉ số chính khác mà còn vượt cả Nasdaq 100 và S&P 500. Chỉ số này đã leo lên mức đỉnh lịch sử trên 45.300 điểm và biến động có thể gia tăng trong khung 19:00 - 21:00 giờ VN do lịch công bố dữ liệu vĩ mô dày đặc. 19:30: Công bố dữ liệu bán lẻ của Mỹ, 20:15 - Số liệu sản xuất công nghiệp, 21:00 - Công bố số liệu sơ bộ của Đại học Michigan về niềm tin tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát

Dữ liệu PPI hôm qua, một mặt làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất, nhưng mặt khác lại củng cố quan điểm về một nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ. Đặc biệt, DJIA có mức độ tiếp xúc “trực tiếp” với thị trường nội địa cao hơn (ít phụ thuộc vào xuất khẩu và các ngành công nghệ cao).

Nếu giá cả tăng mà đi kèm với tiêu dùng vững và lạm phát được kiểm soát quanh mức 3%/năm, điều đó có thể cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận chi phí cao hơn. Đây sẽ là tín hiệu tích cực cho Dow Jones và thị trường chung, miễn là lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.

Trong dữ liệu Mỹ hôm nay, nhà đầu tư có thể tìm kiếm bằng chứng cho sức mạnh của nền kinh tế (qua bán lẻ và sản xuất công nghiệp), trong khi rủi ro ngắn hạn lớn nhất đối với chứng khoán có thể là kỳ vọng lạm phát của Đại học Michigan tăng vọt. Nếu điều này xảy ra, có thể kích hoạt bán chốt lời và làn sóng “risk-off” sau chuỗi tăng mạnh gần đây của Phố Wall. Ngược lại, nếu kỳ vọng đáp ứng hoặc thấp hơn dự báo, các chỉ số có thể tiếp tục tăng, kỳ vọng vào kết quả cuộc gặp Trump–Putin.

US30 (khung thời gian Daily)

Trong 4 phiên vừa qua, lực mua chiếm ưu thế trên US30, với hỗ trợ đầu tiên quanh 44.300 điểm (đường EMA 50 ngày). Hôm nay, chỉ số tiếp tục lập đỉnh lịch sử (ATH).

Nguồn: xStation5