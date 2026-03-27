Thị trường nổi bật: USD/JPY đang ở ngã rẽ. Liệu chính phủ có can thiệp?

USD/JPY vẫn đang chịu áp lực mạnh, giao dịch trong vùng 159,50–159,80, tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 160,00.

Biến động hiện tại của tỷ giá được dẫn dắt bởi sự kết hợp của đồng USD mạnh lên, lo ngại về khả năng can thiệp của chính phủ Nhật Bản, cùng với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị đang diễn biến phức tạp.

Điều gì đang chi phối biến động USD/JPY?

Sức mạnh của đồng USD và căng thẳng toàn cầu

USD/JPY đang được hỗ trợ bởi sức mạnh chung của đồng USD. Nhà đầu tư xem USD là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sự bất ổn trên thị trường hàng hóa. Nhu cầu mạnh đối với USD hạn chế khả năng tăng giá của đồng yên, đặc biệt trong môi trường rủi ro toàn cầu cao và tâm lý né tránh rủi ro.

Rủi ro can thiệp từ chính quyền Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản ngày càng phát đi tín hiệu sẵn sàng can thiệp nếu USD/JPY vượt mốc 160,00. Mục tiêu của việc can thiệp là bảo vệ xuất khẩu và ổn định nền kinh tế. Đồng USD mạnh làm tăng chi phí nhập khẩu và có thể gây áp lực lạm phát tại Nhật. Do đó, can thiệp được xem là công cụ nhằm kiểm soát biến động tiền tệ quá mức, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến cán cân thương mại và sự ổn định tài chính.

Chính sách tiền tệ

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn duy trì chính sách nới lỏng cực kỳ mạnh, giữ lãi suất ở mức thấp trong thời gian dài. Trong khi đó, lãi suất Mỹ vẫn ở mức cao, tạo ra chênh lệch lợi suất lớn giữa USD và JPY, tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Sự phân kỳ chính sách tiền tệ này khiến USD hấp dẫn hơn trong ngắn và trung hạn, duy trì áp lực tăng lên USD/JPY.

Giá năng lượng và cán cân thương mại Nhật Bản

Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu và khí đốt. Giá năng lượng tăng làm chi phí nhập khẩu tăng, khiến cán cân thương mại suy yếu và hạn chế tăng trưởng. Đồng thời, giá hàng hóa cao cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến rủi ro bất ổn tiền tệ tăng lên. Trong bối cảnh này, đồng USD mạnh kết hợp với giá hàng hóa cao có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng yên, giữ USD/JPY ở mức cao kỷ lục.

Kết luận

USD/JPY rất nhạy cảm với sự kết hợp giữa sức mạnh của đồng USD, tín hiệu can thiệp từ phía Nhật Bản và các yếu tố bên ngoài như giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị. Động lực USD mạnh cùng khả năng hành động của chính phủ Nhật hạn chế dư địa để tỷ giá duy trì đà tăng ổn định trên mốc 160,00.