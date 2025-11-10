Thị trường nổi bật - USDCAD (10.11.2025)

Cặp tiền USD/CAD đang thu hút sự chú ý của thị trường hôm nay với biến động đáng kể. Hiện cặp tiền đang giao dịch quanh mức 1.4013, phản ánh sự tăng giá của đồng đô la Canada so với đồng đô la Mỹ trong những ngày gần đây. Những biến động này phản ánh tâm lý thị trường của cả hai nền kinh tế cũng như diễn biến trên thị trường toàn cầu. Tỷ giá USD/CAD hiện đang chịu ảnh hưởng bởi sự kết hợp phức tạp của các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, giá hàng hóa và tình hình chính trị. Việc quan sát chuyển động của cặp tiền này giúp hiểu rõ hơn mối quan hệ kinh tế giữa Canada và Mỹ cũng như xu hướng tiềm năng trong thời gian tới.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang tác động đến USD/CAD hôm nay?

1. Dữ liệu thị trường lao động Canada

Thị trường lao động mạnh mẽ của Canada đang hỗ trợ rõ rệt cho đồng CAD. Trong tháng 10, số việc làm tăng thêm 66,6 nghìn, vượt xa kỳ vọng giảm 2,5 nghìn. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6,9% từ mức 7,1% tháng trước, còn mức lương trung bình theo giờ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy thị trường lao động Canada vẫn rất vững vàng, bất chấp một số gián đoạn do đình công, qua đó tạo thêm áp lực tăng giá cho CAD.

2. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC)

Dữ liệu việc làm tích cực củng cố kỳ vọng rằng BoC sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% sau đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản gần đây. Thị trường ngày càng tin rằng chu kỳ nới lỏng tiền tệ đã gần kết thúc, qua đó tăng tính ổn định và hỗ trợ sức mạnh của CAD so với USD.

3. Giá dầu và tâm lý toàn cầu

Sự tăng giá của dầu thô tiếp tục củng cố vị thế của đồng CAD, khi Canada là nhà xuất khẩu dầu lớn sang Mỹ. Giá WTI hiện vượt ngưỡng 60 USD/thùng, khiến CAD trở nên hấp dẫn hơn trong vai trò đồng tiền gắn với hàng hóa. Cùng lúc đó, tâm lý tích cực trên thị trường toàn cầu — được thúc đẩy bởi dữ liệu vĩ mô khả quan từ Trung Quốc và Mỹ — cũng đang tăng khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, qua đó ủng hộ các đồng tiền hàng hóa như CAD.

4. Tình hình tại Mỹ và tác động đến USD

Tại Mỹ, niềm tin tiêu dùng suy yếu (thể hiện qua chỉ số Đại học Michigan giảm) tiếp tục gây áp lực lên đồng USD. Ngoài ra, kỳ vọng về việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ cùng sự lạc quan xoay quanh các thỏa thuận ban đầu tại Thượng viện cũng góp phần khiến USD suy yếu so với CAD.

Tổng kết & Triển vọng

Sự kết hợp giữa dữ liệu lao động mạnh mẽ của Canada, giá dầu tăng, và tâm lý thị trường toàn cầu cải thiện đang thúc đẩy đồng CAD tăng giá so với USD, với cặp USD/CAD hiện giao dịch quanh mức 1.4013.