Thị trường nổi bật - USDJPY

Cặp USD/JPY hiện đang giao dịch quanh mức 158,111 yên đổi 1 USD. Thị trường đang chịu áp lực biến động mạnh, chủ yếu do kỳ vọng liên quan đến chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), rủi ro can thiệp tiền tệ, và bất ổn chính trị tại Nhật Bản.
Nguồn: xStation5
Những yếu tố đang chi phối tỷ giá USD/JPY hôm nay
1. Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ)
Thị trường đang phản ứng với kỳ vọng rằng Nhật Bản có thể tăng lãi suất trong thời gian tới. Các tín hiệu gần đây cho thấy BoJ có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 4, qua đó hỗ trợ đồng yên. Lãi suất cao hơn khiến đồng yên trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư và giúp giảm áp lực tăng của USD/JPY.
2. Rủi ro can thiệp tiền tệ
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh rằng tất cả các biện pháp đều đang được cân nhắc, bao gồm khả năng can thiệp phối hợp với Mỹ nhằm kiềm chế đà suy yếu quá mức của đồng yên. Chỉ riêng khả năng can thiệp cũng đủ để kích hoạt phản ứng tức thì từ thị trường, khi nhà đầu tư phòng vệ vị thế và đồng yên có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.
3. Chính sách của Sanae Takaichi
Thủ tướng Nhật Bản dự kiến giải tán quốc hội sau ngày 23/1 và tổ chức bầu cử sớm nhằm thúc đẩy một chính sách tài khóa mở rộng. Động thái này có thể gây áp lực giảm giá lên đồng yên trong dài hạn, đồng thời làm gia tăng mức độ bất ổn của thị trường trong ngắn và trung hạn.
