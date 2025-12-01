Thị trường nổi bật: USDJPY (01.12.2025)

USDJPY khởi đầu tháng 12 bằng mức giảm 0,5% sau những bình luận mới nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), người lần đầu tiên sau nhiều tháng ám chỉ rõ ràng khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp BOJ vào tháng 12.
USDJPY hôm nay đã phá xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (EMA10; màu vàng) - mức mà đợt điều chỉnh trước đó của xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 10 từng dừng lại. Cặp tiền hiện đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 50% của nhịp tăng gần nhất, dù mức quan trọng để xác nhận đảo chiều xu hướng thực sự vẫn là 154.550. Đây là vùng hội tụ của: (1) khu vực kháng cự liền trước, (2) nến hammer tạo đà cho nhịp bật tăng gần đây, (3) EMA 30 ngày (màu tím nhạt), và (4) mức thoái lui Fibonacci 61,8%. Nguồn: xStation5
Những yếu tố đang chi phối USDJPY hôm nay?
-
Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết trong bài phát biểu rằng “BOJ đang xem xét ưu và nhược điểm của việc tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới.” Trước đây, ông chỉ nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái thắt chặt nào cũng phụ thuộc vào việc lạm phát và hoạt động kinh tế có diễn biến đúng như dự báo hay không. Ông Ueda cũng nói thêm rằng tác động của thuế quan lên nền kinh tế Nhật Bản là rất nhỏ, khép lại giai đoạn mà “sự bất định” đóng vai trò chủ đạo trong các tuyên bố của BOJ.
-
Lạm phát tiếp tục duy trì lãi suất thực dưới 0, và áp lực giá đang gia tăng có thể thúc đẩy BOJ trở nên “diều hâu” hơn, bất chấp mong muốn hỗ trợ tăng trưởng từ Thủ tướng Sanae Takaichi. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tại Tokyo duy trì ở mức 2,8%, cao hơn kỳ vọng giảm về 2,7%. Thêm vào đó, báo cáo PMI hôm nay cho thấy chi phí đầu vào tại Nhật tăng nhanh nhất trong 5 tháng - yếu tố có thể sớm được chuyển vào giá bán lẻ.
-
Xác suất thị trường định giá cho việc BOJ tăng lãi suất đã tăng lên 60% trong tháng 12 và 90% cho tháng 1. Phản ứng ngay lập tức cũng xuất hiện trên thị trường trái phiếu, với lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao mới 1,873%.
