Thị trường nổi bật: USDJPY (01.12.2025)

USDJPY khởi đầu tháng 12 bằng mức giảm 0,5% sau những bình luận mới nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), người lần đầu tiên sau nhiều tháng ám chỉ rõ ràng khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp BOJ vào tháng 12.

USDJPY hôm nay đã phá xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (EMA10; màu vàng) - mức mà đợt điều chỉnh trước đó của xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 10 từng dừng lại. Cặp tiền hiện đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 50% của nhịp tăng gần nhất, dù mức quan trọng để xác nhận đảo chiều xu hướng thực sự vẫn là 154.550. Đây là vùng hội tụ của: (1) khu vực kháng cự liền trước, (2) nến hammer tạo đà cho nhịp bật tăng gần đây, (3) EMA 30 ngày (màu tím nhạt), và (4) mức thoái lui Fibonacci 61,8%. Nguồn: xStation5

Những yếu tố đang chi phối USDJPY hôm nay?