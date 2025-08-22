Thị trường nổi bật - USDJPY (22.08.2025)

Đồng yên Nhật Bản nằm trong nhóm những đồng tiền yếu hơn trong ngày hôm nay, bất chấp việc công bố dữ liệu cho thấy lạm phát lõi cao hơn một chút. Tỷ giá USDJPY tăng 0,20%.

Trong tháng 7, lạm phát lõi tại Nhật Bản vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trừ thực phẩm tươi sống tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước (so với dự báo 3,0%, và mức trước đó 3,3%). Trong khi đó, thước đo rộng hơn — loại trừ cả thực phẩm và năng lượng — vẫn giữ ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Giá năng lượng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước (mức giảm đầu tiên kể từ tháng 3/2024), nhưng lạm phát thực phẩm vẫn ở mức cao — thực phẩm chế biến tăng 8,3%, và giá gạo tăng 90,7% so với cùng kỳ (nhẹ hơn một chút so với tháng 6). Áp lực giá cả dai dẳng, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu, đang gây gánh nặng cho hộ gia đình và làm gia tăng suy đoán rằng BOJ có thể nâng lãi suất sớm nhất là vào tháng 10.

Một số nhà kinh tế thậm chí còn chỉ ra nguy cơ lạm phát cao hơn trong những tháng tới. Theo các cuộc khảo sát, 63% nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ nâng lãi suất chính sách từ 0,50% lên ít nhất 0,75% vào cuối năm 2025, đánh dấu sự gia tăng rõ rệt trong kỳ vọng so với những tháng trước.