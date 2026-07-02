Thị trường nổi bật: USDJPY củng cố xu hướng tăng hay chuẩn bị đảo chiều?💡

USDJPY đang giao dịch giảm nhẹ trong sáng nay ở mức 162,70 (-0,15%) sau khi thiết lập các mức đỉnh mới của nhiều năm quanh 163, khi thị trường chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) quan trọng của Mỹ.

Bối cảnh của dữ liệu NFP hôm nay

Báo cáo bảng lương tháng 6 hôm nay là chất xúc tác quan trọng nhất trong ngày — thị trường đồng thuận kỳ vọng số việc làm mới sẽ giảm mạnh xuống khoảng 110.000 sau mức 172.000 đầy bất ngờ của tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở 4,3% và tăng trưởng tiền lương tăng tốc lên 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường đang cố gắng đánh giá liệu sự bứt phá của tháng 5 phản ánh một sự phục hồi thực sự của thị trường lao động hay chỉ là yếu tố mang tính nhất thời (bao gồm tác động từ World Cup tại Mỹ). Từ đầu năm đến nay, số việc làm mới trung bình vẫn duy trì trên 80.000, củng cố kịch bản thị trường lao động còn khá vững chắc. CBA cảnh báo rằng nếu dữ liệu tiếp tục gây bất ngờ theo hướng tích cực, USD/JPY có thể tiến lên 165 và kiểm tra quyết tâm bảo vệ đồng yên của giới chức Nhật Bản; ngược lại, nếu số liệu yếu (dưới 70.000–90.000 việc làm), áp lực buộc Fed duy trì lập trường diều hâu sẽ giảm bớt và cặp tiền này có thể bước vào một nhịp điều chỉnh giảm.

Phân tích kỹ thuật

Giá đã bứt phá qua các vùng kháng cự quan trọng tại 159,52 và 160,52 JPY với động lượng mạnh, đồng thời vượt rõ ràng lên trên EMA 50 ngày (160,29), EMA 100 ngày (159,21) và EMA 200 ngày (157,31), qua đó xác nhận xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, chỉ báo RSI ở vùng 71,8–76,2 cho thấy trạng thái quá mua trên khung thời gian ngày — trong lịch sử, đây thường là tín hiệu báo trước các nhịp tích lũy hoặc điều chỉnh ngắn hạn, đặc biệt khi giá đang ở vùng đỉnh nhiều năm. Xu hướng hiện vẫn nghiêng rõ ràng về phía đồng USD (tiêu cực đối với đồng yên), nhưng vùng 162–163 cũng là khu vực có rủi ro cao về khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. Nguồn: xStation

Điểm qua dữ liệu từ Nhật Bản

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất chính sách lên 1,0% trong tháng 6 - mức cao nhất trong 31 năm - tuy nhiên thị trường không kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước giai đoạn tháng 10 - 12/2026, mặc dù khoảng 90% các nhà kinh tế dự báo BoJ sẽ thực hiện thêm một lần tăng lãi suất trước cuối năm. Tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ chậm chạp của BoJ, kết hợp với lập trường diều hâu của Fed, tiếp tục là nguyên nhân mang tính cấu trúc khiến chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản duy trì ở mức cao, qua đó hỗ trợ xu hướng suy yếu dài hạn của đồng yên. Cho đến nay, các biện pháp can thiệp bằng lời nói từ giới chức Nhật Bản vẫn chưa thể đảo ngược xu hướng này một cách bền vững.