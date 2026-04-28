Thị trường nổi bật: USDJPY 🚩 - Nhật Bản có đang tiến tới kịch bản đình lạm?

Bank of Japan đã giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, mặc dù phản ứng của cặp USDJPY đối với quyết định này có phần trái chiều. Thống đốc Kazuo Ueda đã phát biểu tại họp báo, giải thích lý do duy trì lãi suất chủ chốt ở mức 0,75% trong cuộc họp tháng 4. Việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục tùy theo diễn biến của nền kinh tế và lạm phát, với sự chú ý đặc biệt đến tác động từ tình hình Trung Đông. Mục tiêu vẫn là đạt mức lạm phát ổn định 2%, dù tăng trưởng kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ chậm lại trong năm 2026. Giá dầu cao hơn có khả năng làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp và thu nhập thực của hộ gia đình, mặc dù nền kinh tế sẽ được hỗ trợ bởi các biện pháp của chính phủ như trợ cấp nhiên liệu.

Những điểm chính từ họp báo của BoJ

Tình hình Trung Đông vẫn chưa chắc chắn. Nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi ở mức vừa phải, dù đã xuất hiện một số dấu hiệu suy yếu. Tăng trưởng kinh tế nhiều khả năng sẽ chậm lại trong năm tài khóa 2026 do các diễn biến tại Trung Đông. Cần theo dõi chặt chẽ cách những diễn biến này ảnh hưởng đến thị trường tài chính, thị trường ngoại hối cũng như nền kinh tế và mức giá tại Nhật Bản. Đồng thời, cần giám sát cẩn trọng rủi ro lạm phát tăng mạnh vượt kỳ vọng, điều có thể gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Lãi suất thực vẫn duy trì ở mức rất thấp. BoJ sẽ tiếp tục nâng lãi suất và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ tùy theo hoạt động kinh tế, giá cả và điều kiện tài chính. Thời điểm và tốc độ điều chỉnh sẽ được đánh giá trong bối cảnh tác động từ Trung Đông và khả năng đạt được kịch bản cơ sở.

Quyết định được thông qua với tỷ lệ 6–3, trong đó Nakagawa, Takata và Tamura phản đối khi đề xuất nâng lãi suất lên 1%.

Ý kiến của các thành viên hội đồng

Tamura đề xuất bổ sung nhận định rằng lạm phát cơ bản phù hợp với mục tiêu, trong khi Takata đề xuất ghi nhận rằng CPI đã đạt mức mục tiêu. Cả hai đề xuất cuối cùng đều bị bác bỏ.

Các nhận định bổ sung

Giá dầu có thể có tác động mạnh hơn đến lạm phát so với trước đây. Ngân hàng cần thêm thời gian để đánh giá tác động từ tình hình Trung Đông. Lạm phát cơ bản hiện đang ở mức thấp hơn một chút so với 2%. Khó xác định thời điểm tăng lãi suất tiếp theo. Chính sách tiền tệ sẽ được điều hành theo hướng tránh “tụt lại phía sau”. Quyết định giữ nguyên lãi suất phản ánh xác suất thấp hơn của việc kịch bản cơ sở được hiện thực hóa. Việc ba thành viên hội đồng phản đối cho thấy khó khăn trong điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh hiện tại. Chưa có nhu cầu cấp thiết phải tăng lãi suất, nhưng điều này có thể trở nên cần thiết nếu các cú sốc nguồn cung tạo ra tác động thứ cấp. Rủi ro lạm phát gia tăng có thể là một lý do để nâng lãi suất, dù không phải là yếu tố duy nhất.

Báo cáo Triển vọng Quý của BoJ

Lãi suất thực vẫn ở mức rất thấp. Lạm phát cơ bản được kỳ vọng sẽ đạt mức phù hợp với mục tiêu 2% vào nửa cuối năm tài khóa 2026 và trong năm 2027. Rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế nghiêng về phía giảm, trong khi rủi ro đối với lạm phát nghiêng về phía tăng. Tăng trưởng kinh tế dự kiến chậm lại trong năm 2026 nhưng sẽ tăng tốc vừa phải từ năm 2027 trở đi. Giá dầu tăng được dự báo sẽ ảnh hưởng đến cả CPI và thu nhập.

Dự báo của BoJ

CPI lõi

2026: 2,8% (trước đó: 1,9%)

2027: 2,3% (trước đó: 2,0%)

2028: 2,0%

GDP thực

2026: 0,5% (trước đó: 1,0%)

2027: 0,7% (trước đó: 0,8%)

2028: 0,8%

Các rủi ro chính được BoJ nhấn mạnh

BoJ cho biết giá dầu tăng hiện có thể dễ dàng được chuyển vào giá hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây. Ngoài ra còn có rủi ro giá thực phẩm tăng mạnh hơn, đặc biệt nếu chi phí nguyên liệu đầu vào tiếp tục lan sang chi phí sản xuất. Ngân hàng cũng đề cập đến khả năng gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng toàn cầu, điều có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Báo cáo cũng đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI). Đầu tư mạnh của doanh nghiệp vào AI có thể hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu, nhưng nếu không đi kèm với tăng trưởng lợi nhuận, có thể tạo áp lực điều chỉnh trên thị trường tài sản. BoJ cũng nhấn mạnh rằng biến động tỷ giá hiện có ảnh hưởng lớn hơn đến lạm phát so với trước đây, trong khi các chính sách thương mại hiện tại đã phần nào làm thay đổi tiến trình toàn cầu hóa. Kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn đang tăng ở mức vừa phải.

Nguồn: xStation5