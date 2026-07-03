Thị trường nổi bật: USDJPY - Xu hướng đang thay đổi?

Cặp USDJPY đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/1986 (162,8) vào thứ Tư. Tuy nhiên, kể từ đó, tỷ giá đã giảm hơn 1%.

Thay đổi cách tiếp cận đối với can thiệp tiền tệ

Các nỗ lực can thiệp của chính quyền Nhật Bản trong tháng 6 đã không mang lại hiệu quả. Sau những nhịp giảm tạm thời, cặp USDJPY tiếp tục lập các đỉnh mới.

Theo các nguồn tin của Reuters, giới chức Nhật Bản sẽ từ bỏ cách tiếp cận trước đây là phát tín hiệu cảnh báo về khả năng can thiệp, thay vào đó sẽ thực hiện các biện pháp nhằm gây áp lực lên giới đầu cơ và làm tăng chi phí của các vị thế đặt cược vào sự suy yếu của đồng yên. Việc truyền thông về các ngưỡng tỷ giá cụ thể có thể kích hoạt hành động can thiệp cũng dự kiến sẽ bị loại bỏ.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận này dường như đang nhận được phản ứng tích cực từ thị trường. Đồng yên đã tăng gần 0,9% so với đồng USD vào sáng hôm qua và duy trì được đà tăng cho đến cuối phiên nhờ báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) của Mỹ yếu hơn kỳ vọng.

Hôm nay, đồng yên tiếp tục mạnh lên, có thể do sự suy yếu chung của đồng USD cũng như phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama, người khẳng định Tokyo vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Washington trong vấn đề này. Bà cũng đề cập đến việc lợi suất trái phiếu gia tăng và cho biết chính sách tài khóa sẽ được điều hành theo hướng khôi phục niềm tin của thị trường.

Sẽ còn nhiều đợt tăng lãi suất phía trước

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hiện đang ở bước ngoặt lịch sử khi dần từ bỏ nhiều thập kỷ duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Vào giữa tháng 6, BoJ đã nâng lãi suất điều hành lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995.

Theo đồng thuận của thị trường cũng như các tín hiệu từ các thành viên Hội đồng Chính sách (bao gồm quan điểm cứng rắn của Naoki Tamura), đây chưa phải là điểm kết thúc của chu kỳ thắt chặt. Thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục được nâng dần theo từng giai đoạn trong vài tháng tới, hướng về mức lãi suất trung lập mà các nhà hoạch định chính sách ước tính hiện nằm trong khoảng 1,5%–2,0%.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang gây áp lực mạnh mẽ để BoJ tiếp tục nâng lãi suất nhằm ngăn chặn sự mất giá quá mức của đồng yên. Đáng chú ý, một trong những nhóm hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này là ngành ngân hàng Nhật Bản.

Chính sách thắt chặt được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô

Các số liệu kinh tế tiếp tục là nền tảng cho lập trường cứng rắn của BoJ. Ngân hàng đã nâng đáng kể dự báo lạm phát và hiện kỳ vọng lạm phát cơ bản trong năm tài khóa 2026 sẽ đạt 2,5%–3%, cao hơn rõ rệt so với mục tiêu 2%.

Kỳ vọng lạm phát trong trung và dài hạn cũng vẫn ở mức cao. Quan trọng hơn, lạm phát hiện không còn chỉ đến từ các yếu tố bên ngoài. Tiền lương trong tháng 4 tăng 3,5%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2024, trong khi các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng sẵn sàng chuyển phần chi phí lao động gia tăng sang giá bán cuối cùng.

Phân tích kỹ thuật

Hình 1: USDJPY (03.12.2025 – 03.07.2026)

Nguồn: xStation, 03.07.2026

Mặc dù đã xuất hiện một nhịp điều chỉnh đáng kể, cặp tiền này vẫn đang nằm trong xu hướng tăng dài hạn ổn định. Cấu trúc chính của xu hướng (chuỗi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên khung thời gian ngày) vẫn chưa bị phá vỡ.

Vùng 160,2 hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng, được hình thành từ sự hội tụ của hai yếu tố kỹ thuật đáng chú ý: đường trung bình động hàm mũ EMA 50 kỳ (160,268) và mức thoái lui Fibonacci 23,6% của toàn bộ nhịp tăng trước đó.

Chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng quá mua mạnh và hiện ổn định quanh mức gần như trung tính (50,2). Điều này tạo dư địa cho việc hình thành một xung lực xu hướng mới.

Trong ngắn hạn, phe bán vẫn đang chiếm ưu thế theo tín hiệu từ MACD. Việc đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu cùng với histogram âm ngày càng mở rộng phản ánh động lượng giảm vẫn đang hiện diện, cho thấy nhà đầu tư cần thận trọng trước khi kết luận rằng nhịp điều chỉnh đã thực sự kết thúc.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB